Громкая новость: Украина впервые применила новые крылатые ракеты «Рута»

·668·Мир
Громкая новость: Украина впервые применила новые крылатые ракеты «Рута»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать на фронте совершенно новый вид дальнобойного оружия. Речь идет о крылатых ракетах Рута Block 1, созданных на основе нидерландских технологий. Авторитетные американские военные порталы подтверждают первое боевое применение этого оружия.

Zamin.уз подробно рассказывает о технических возможностях новой ракеты и ее влиянии на ход войны.

Факторы и фотографии: что показали в российских Телеграм-каналах?

Фотографии обломков ракеты, сбитой или упавшей в результате работы российских систем ПВО, широко разошлись по ряду российских военных Телеграм-каналов. На опубликованных кадрах отчетливо видны корпус ракеты, ее внутренние электронные компоненты и хвостовая часть.

Аналитики американского специализированного военного портала Те Вар Зоне (ТВЗ), изучив эти снимки, идентифицировали их как ракету Рута Block 1, разработанную нидерландской компанией Дестинус. По мнению экспертов, это первое доказательство массового применения данного оружия в войне.

Точное место удара и его цель пока остаются неизвестными.

«Рута Block 1» — что это такое и насколько она опасна?

«Рута» — это современная крылатая ракета, способная преодолевать значительные расстояния. Ее технические характеристики позволяют Украине поражать важные цели в глубине российской территории.

Основные технические возможности:

  • Дальность полета: более 300 километров. Это расстояние позволяет достигать российских военных баз, аэродромов и логистических центров, расположенных далеко от линии фронта.

  • Вес боевой части: до 150 килограммов. Такой мощности достаточно для нанесения серьезного ущерба крупным объектам инфраструктуры.

  • Система наведения: для точного поражения цели ракета использует три системы — инерциальную (автономную), спутниковую (ГПС) и визуальную (распознавание местности через камеру). Это делает ее более устойчивой к средствам радиоэлектронной борьбы.

Планы расширения: будущие суперварианты «Block 2» и «Block 3»

Компания Дестинус не собирается останавливаться на Block 1. В настоящее время ведутся работы над более мощными и дальнобойными вариантами ракеты. Они могут значительно повысить ударный потенциал Украины.

Будущие варианты:

  1. Рута Block 2:

    • Дальность: 800 км (достигает глубоких тыловых районов России).

    • Боевая часть: 250 кг (более мощный взрыв).

  2. Рута Block 3:

    • Дальность: 2000 км (способна достигать некоторых стратегических объектов России).

    • Боевая часть: 550 кг (для уничтожения самых защищенных целей).

Сравнительная таблица различных вариантов ракеты «Рута»

Вариант ракеты

Дальность (км)

Вес боевой части (кг)

Статус

Рута Block 1

300+

150

В боевом применении

Рута Block 2

800

250

Разрабатывается

Рута Block 3

2000

550

Разрабатывается

Заключение: исторический перелом на поле боя

Применение Украиной крылатых ракет «Рута» может кардинально изменить ситуацию на фронте. Это свидетельствует о том, что военно-промышленный комплекс Украины (совместно с зарубежными партнерами) способен создавать новые типы дальнобойного оружия, неожиданного и трудноперехватываемого для российской ПВО. Если будущие модификации «Block 2» и «Block 3» также успешно пройдут испытания и будут поставлены, Украина получит возможность наносить стратегические удары, которые серьезно повлияют на геополитическую и военную динамику конфликта.

Перешлите эту важную военную новость своим друзьям и любителям политики! Многие должны знать об этом новом повороте в войне.

Как вы думаете, как новые ракеты «Рута» повлияют на ход войны? Какой ответ может дать на это Россия? Оставляйте свои мнения в комментариях!

Источник: на основе материалов портала ТВЗ и сообщений в Телеграм-каналах.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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