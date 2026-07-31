У берегов Нью-Йорка стало больше акул, дроны усилили контроль

Этим летом из-за участившихся появлений акул у северо-восточного побережья США полиция Нью-Йорка (НЙПД) усилила наблюдение с помощью дронов на городских пляжах. Новая система позволяет спасателям следить за ситуацией с воздуха и обнаруживать акул до того, как они приблизятся к пловцам.

Сообщается, что специальное подразделение НЙПД Течникал Ассистанке Респонсе Унит (ТАРУ) использует дроны для решения различных задач безопасности. Они выполняют работы по спасению утопающих, оказанию помощи в поисково-спасательных операциях, контролю за многолюдными пляжами, а также наблюдению за акулами, перемещающимися у берега.

Сотрудники, прошедшие специальную подготовку, в сотрудничестве со спасателями регулярно патрулируют небо над городскими пляжами. Это служит дополнительной мерой безопасности против акул, считающихся одними из самых опасных хищников океана.

Если с помощью дронов обнаруживается акула, операторы немедленно уведомляют об этом спасателей. После этого в качестве меры предосторожности пловцов сразу же выводят из воды.

По данным Департамента парков и отдыха Нью-Йорка, 1–5 июля возле пляжа Рокавей в общей сложности было замечено 16 акул. 7 из них были выявлены именно с помощью дронов НЙПД.

Специалисты отмечают, что в водах Нью-Йорка нападения акул происходят крайне редко. Тем не менее, наблюдение с помощью дронов позволяет спасателям заблаговременно выявлять угрозу и обеспечивать безопасность отдыхающих.

По данным Музея естественной истории Флориды, за период более чем 150 лет до 2022 года в районе Нью-Йорка было зафиксировано всего 12 случаев неспровоцированных нападений акул. При этом в последующие годы наблюдалось временное увеличение числа неудачных контактов с акулами у берегов Лонг-Айленда и Нью-Йорка.