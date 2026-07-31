В Астане началась доставка с помощью роботов-курьеров Yandex

В столице Казахстана Астане в тестовом режиме запущен новый сервис автономной доставки заказов для жителей города. По данным Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, данный проект реализуется совместно городской администрацией, департаментом полиции города Ташкент, акционерным обществом «Астана Инноватионс» и компанией Yandex Казакстан. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

На текущем этапе жители центрального района «Есиль» столицы получили возможность бесплатно пользоваться услугой доставки роботом-курьером в разделе «Лавка» приложения Яндекс Го. Если указанный адрес входит в зону пилотного проекта, пользователи смогут при оформлении заказа выбрать обычного курьера или автоматического робота-доставщика.

Автономное передвижение и безопасность

по данным иксбт.ком, современные автономные устройства самостоятельно прокладывают маршрут и глубоко анализируют окружающую среду с помощью передовых систем навигации, технологий компьютерного зрения и функций распознавания объектов. Эти технологии позволяют роботам успешно объезжать различные препятствия на пути, уступать дорогу пешеходам, при необходимости снижать скорость и безопасно останавливаться.

Средняя скорость движения тестируемых в Астане роботов-курьеров составляет около 6 километров в час. Пользователи могут отслеживать траекторию движения этих умных машин в реальном времени с помощью приложения. Когда транспортное средство прибывает по адресу, заказчик открывает грузовой отсек через смартфон и забирает свой заказ.

Расширение зоны обслуживания

По мнению специалистов, внедрение автоматизированных курьерских услуг послужит оптимизации логистических процессов и повышению оперативности в городе. Представители министерства отмечают, что по мере развития проекта зоны обслуживания будут постепенно расширяться.

В частности, ожидается, что в ближайшем будущем возможность получать заказы с помощью этих роботов-доставщиков появится и у жителей района «Нура». Напомним, ранее сообщалось, что роботы-курьеры компании Yandex также успешно начали работу в центре Алматы.