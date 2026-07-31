Трансфер Матиаса Суле: агент предлагает игрока Милану

Полузащитник Ромы Матиас Суле может покинуть команду, его агент уже несколько дней предлагает услуги игрока Милану. Как сообщает Goal.com, переговоры по поводу судьбы футболиста и условий трансфера находятся на пороге начала. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В прошлом сезоне талантливый аргентинский футболист провел в общей сложности 41 матч в Серии А и Лиге Европы, забил 7 голов и отдал столько же результативных передач. Тем не менее, этих показателей оказалось недостаточно, чтобы занять полноценное место в основном составе под руководством главного тренера.

Факторы, влияющие на трансфер

Продление контракта Пауло Дибалы и приход одноклубника еще больше уменьшили шансы Матиаса Суле на попадание в состав. Римский клуб решил продать игрока, несмотря на его долгосрочный контракт до 2029 года, с целью обеспечения финансовой стабильности и сбора средств от трансферов.

Руководство планировало продать футболиста в Саудовскую Аравию за 40 миллионов евро, однако бывший игрок Ювентуса отклонил это предложение, пожелав продолжить карьеру в Европе. Он предпочитает остаться в Италии или играть в другой европейской команде.

Интерес Милана и цена

Агент Мартин Гуастадизеньо представил возможности своего клиента Милану. По мнению специалистов, левоногий футболист, действующий под нападающим, может придать команде дополнительную силу.

Пока руководство Милана не приняло окончательного решения по этому трансферу. Однако, согласно предварительным условиям, римский клуб может потребовать за игрока твердую базовую цену в размере 30 миллионов евро и около 2 миллионов евро в виде бонусов.

Матиас Суле очень хочет перейти в Милан, чтобы продолжить карьеру на более высоком уровне и получить больше внимания. В настоящее время ожидается начало официальных переговоров между сторонами.