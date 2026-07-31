Трансфер Матиаса Суле: агент предлагает игрока Милану

·37·Спорт
Трансфер Матиаса Суле: агент предлагает игрока Милану

Полузащитник Ромы Матиас Суле может покинуть команду, его агент уже несколько дней предлагает услуги игрока Милану. Как сообщает Goal.com, переговоры по поводу судьбы футболиста и условий трансфера находятся на пороге начала. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В прошлом сезоне талантливый аргентинский футболист провел в общей сложности 41 матч в Серии А и Лиге Европы, забил 7 голов и отдал столько же результативных передач. Тем не менее, этих показателей оказалось недостаточно, чтобы занять полноценное место в основном составе под руководством главного тренера.

Факторы, влияющие на трансфер

Продление контракта Пауло Дибалы и приход одноклубника еще больше уменьшили шансы Матиаса Суле на попадание в состав. Римский клуб решил продать игрока, несмотря на его долгосрочный контракт до 2029 года, с целью обеспечения финансовой стабильности и сбора средств от трансферов.

Руководство планировало продать футболиста в Саудовскую Аравию за 40 миллионов евро, однако бывший игрок Ювентуса отклонил это предложение, пожелав продолжить карьеру в Европе. Он предпочитает остаться в Италии или играть в другой европейской команде.

Интерес Милана и цена

Агент Мартин Гуастадизеньо представил возможности своего клиента Милану. По мнению специалистов, левоногий футболист, действующий под нападающим, может придать команде дополнительную силу.

Пока руководство Милана не приняло окончательного решения по этому трансферу. Однако, согласно предварительным условиям, римский клуб может потребовать за игрока твердую базовую цену в размере 30 миллионов евро и около 2 миллионов евро в виде бонусов.

Матиас Суле очень хочет перейти в Милан, чтобы продолжить карьеру на более высоком уровне и получить больше внимания. В настоящее время ожидается начало официальных переговоров между сторонами.

Матиас СулеРомаМиланСерия АТрансфер
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Инфантино восхищен Марокко: «ЧМ-2030 станет самым прекрасным мундиалем в истории»Инфантино восхищен Марокко: «ЧМ-2030 станет самым прекрасным мундиалем в истории»Сегодня, 09:51«Барселона» потерпела неудачу в Англии: проиграла «Бирмингему»«Барселона» потерпела неудачу в Англии: проиграла «Бирмингему»Сегодня, 09:41Трамп опроверг громкие планы в футбольном мире: семья Кушнеров стоит за миллиардами ФИФА?Трамп опроверг громкие планы в футбольном мире: семья Кушнеров стоит за миллиардами ФИФА?Сегодня, 07:31Взрыв в футбольном мире: ЧМ-2030 могут отменить, УЕФА против ИнфантиноВзрыв в футбольном мире: ЧМ-2030 могут отменить, УЕФА против ИнфантиноСегодня, 07:06Исторический поворот: Испанский олимпийский чемпион возглавит сборную Чехии!Исторический поворот: Испанский олимпийский чемпион возглавит сборную Чехии!Сегодня, 06:47Руководство ФИФА отказалось от коммерческого плана чемпионата мираРуководство ФИФА отказалось от коммерческого плана чемпионата мираСегодня, 05:32
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов