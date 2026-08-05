Массовый побег заключённых из тюрьмы на фоне вооружённых столкновений в Ливии

Вооружённые столкновения, произошедшие в городах Завия и Сурман в Ливии, ещё больше обострили ситуацию с безопасностью. На фоне столкновений стало известно о массовом побеге заключённых из тюрьмы в городе Сурман. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на данные полиции страны.

Как сообщили в Управлении судебной полиции, инцидент произошёл 4 августа. В настоящее время проводится расследование. Точное число заключённых, покинувших тюрьму, не раскрывается. Вместе с тем создана специальная комиссия для установления их личностей и принятия мер по их задержанию.

Один из местных лидеров города Завия Салим Бахр выступил в эфире телеканала Либя Ал-Ахрар и призвал все стороны прекратить кровопролитие.

«В этой ситуации, кто бы ни одержал победу, всё равно проиграет», — заявил он.

По его словам, в результате столкновений погибли трое мирных жителей, ещё несколько человек получили ранения различной степени тяжести. Пока официальной информации о том, какие группы участвовали в вооружённых столкновениях и какова точная причина конфликта, не поступало.