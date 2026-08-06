Сообщается, что подразделение КНДР со 120 ракетами направилось в Россию

Северокорейское ракетное подразделение, возможно, начали размещать в западных регионах России. По данным украинской военной разведки, группа примерно из 90 военнослужащих КНДР направляется в Воронежскую область.

Планируется, что подразделение будет действовать в составе 112-й ракетной бригады России и получит 120 баллистических ракет и шесть пусковых установок. Однако эти данные пока не подтверждены ни Москвой, ни Пхеньяном.

Сколько ракет уже поставлено в Россию?

Представитель украинской военной разведки Андрей Черняк сообщил Reuters, что Пхеньян направил в Россию новую партию из 40 баллистических ракет КН-23 и КН-24, а также военных специалистов.

Окончательный состав из 120 ракет и шести пусковых установок пока не сформирован. По словам Черняка, полная конфигурация подразделения может быть определена после очередных переговоров на высоком уровне.

Источник Reuters, знакомый с ситуацией, также сообщил, что США осведомлены об этом плане размещения, однако не предоставил дополнительных подробностей. Министерство обороны России и представительство КНДР при ООН не ответили на запрос агентства.

Поэтому вывод о том, что все 120 ракет уже доставлены в Россию, неверен. Пока речь идет о новой партии из 40 ракет и подразделении, которое, как ожидается, будет расширено.

Какие задачи будут выполнять северокорейские военные?

Точная роль военнослужащих КНДР в ракетных операциях пока неизвестна. Они могут самостоятельно управлять ракетами, оказывать техническую помощь российским военным или обслуживать пусковые установки.

Украинская разведка заявила, что получила эти сведения из закрытых источников. Поэтому независимо проверить все детали, касающиеся размещения и задач подразделения, по открытым источникам невозможно.

Если эта информация подтвердится, военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей перейдет на новый этап. Ранее Пхеньян направлял Москве вооружение и военнослужащих, а теперь непосредственно ракетное подразделение может быть размещено на территории России.

Почему ракеты КН-23 и КН-24 опасны?

КН-23 и КН-24 — баллистические ракеты малой дальности, выполняющие задачи, схожие с российскими ракетами «Искандер». По данным украинских военных источников, северокорейские ракеты имеют большую дальность полета и более мощную боевую часть, однако уступают российским ракетам по точности.

Низкая точность не снижает их опасности. Напротив, отклонение ракеты от цели может привести к увеличению числа жертв в населенных районах.

По оценкам украинской разведки, с конца 2023 года по август 2025 года КНДР поставила России 150 ракет КН-23 и КН-24. Сообщается, что как минимум две ракеты из новой партии были использованы против Украины на прошлой неделе.

По мнению аналитика Института исследований внешней политики в Филадельфии Роба Ли, баллистические ракеты остаются одним из наиболее уязвимых мест украинской обороны. Увеличение количества такого оружия в распоряжении России окажет еще более сильное давление на украинскую противовоздушную оборону.

Атака 5 августа показала уязвимое место

5 августа Россия атаковала Украину 24 баллистическими ракетами, четырьмя высокоскоростными ракетами типа «Циркон» или «Оникс» и 115 дронами. Украинская ПВО сбила часть дронов, однако не смогла перехватить ни одной ракеты.

В результате ударов по Киеву и прилегающим районам погибли 17 человек, не менее 44 получили ранения. Украинская сторона заявила, что пострадали пивоваренный завод, сортировочный почтовый центр и склады строительных материалов. Министерство обороны России утверждало, что цели использовались в военных целях. Независимо и полностью сопоставить заявления сторон о назначении объектов не удалось.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в 2026 году страна получила от союзников лишь треть от количества ракет для ПВО, поставленного в 2025 году. Особенно усилился дефицит ракет-перехватчиков для систем Патриот, способных сбивать баллистические ракеты.

Зимой энергетическая система снова может стать целью

Украинская сторона заявляет, что Россия ускоряет производство баллистических ракет в преддверии зимнего сезона. В Киеве опасаются, что в холодные месяцы могут вновь усилиться массированные атаки на электростанции, подстанции и другие объекты энергетики.

Поступление дополнительных 120 ракет из КНДР может позволить России в течение длительного времени наносить удары по нескольким направлениям. Украине же для перехвата каждой баллистической ракеты требуются дорогостоящие и ограниченные по количеству ракеты-перехватчики Патриот.

Роб Ли подчеркнул, что именно зимой состояние украинской ПВО вызывает серьезную обеспокоенность. По его мнению, увеличение числа баллистических ракет еще больше усложнит защиту энергетической сети.

Сколько военнослужащих КНДР находится в России?

По данным Андрея Черняка, сейчас в Курской области России остается около 9,5 тысячи северокорейских военнослужащих. Украинская разведка сообщила, что в настоящее время они не участвуют непосредственно в боевых действиях против Украины.

Договор о взаимной обороне между Россией и КНДР был подписан в 2024 году. По оценкам украинских властей, Пхеньян направил в общей сложности около 14 тысяч военнослужащих для оказания помощи в боях в Курской области.

Украинская сторона также утверждает, что Россия готовится принять в Воронежской области еще 30 тысяч военнослужащих КНДР. Эти сведения также не подтверждены ни Москвой, ни Пхеньяном.

В чем заключается главный риск нового этапа?

Главный вопрос в этой новости заключается не только в количестве ракет. Если специальное ракетное подразделение КНДР действительно начнет действовать на территории России, Пхеньян превратится из государства, поставляющего Москве оружие, в партнера, непосредственно участвующего в ракетных операциях.

Пока данные украинской разведки требуют независимого подтверждения. Неизвестны точные задачи подразделения, сроки поставки 120 ракет и места их применения.

Однако последние массированные атаки показали одно: пока украинская ПВО испытывает дефицит средств противодействия баллистическим ракетам, любая новая партия ракет представляет серьезную угрозу даже для городов, находящихся далеко от фронта. Оставьте свое мнение в комментариях и поделитесь статьей со знакомыми в Telegram или других социальных сетях!