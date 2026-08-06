SpaceX увеличит свои вычислительные мощности более чем в пять раз

·46·Технологии
SpaceX увеличит свои вычислительные мощности более чем в пять раз

Компания SpaceX планирует к концу 2027 года более чем в пять раз увеличить вычислительные мощности своих дата-центров и приблизить энергопотребление к 10 ГВт. Этот стратегический шаг станет важным этапом в развитии направления искусственного интеллекта и расширении современной технологической инфраструктуры. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, об этом основатель компании Илон Маск сообщил во время презентации отчёта по итогам второго квартала 2026 года. В настоящее время общая мощность инфраструктуры SpaceX составляет около 1,4 ГВт. Предполагается, что все новые мощности будут созданы исключительно на базе ускорителей NVIDIA.

Технологии NVIDIA и новая архитектура

Среди запланированных новых объектов также присутствует будущая платформа Вера Rubin от NVIDIA, которую Илон Маск назвал самой передовой из существующих архитектур. Согласно документам, текущая и будущая инфраструктура под названием Колоссус будет включать около 100 тысяч NVIDIA Х100, более 110 тысяч GB200 и GB300, а также как минимум ещё 220 тысяч дополнительных устройств GB300.

Если цели по новым мощностям будут достигнуты, а весь дополнительный объём будет построен на базе Вера Rubin, общее количество используемых GPU может превысить 2 миллиона. Пока компания не раскрыла, на какую именно архитектуру будет опираться конкретная часть будущих кластеров.

Искусственный интеллект и финансовые показатели

Столь стремительное расширение вычислительной инфраструктуры напрямую связано с активным развитием направления искусственного интеллекта в SpaceX после завершения процесса слияния с компанией xAI в феврале 2026 года. Сделка была проведена посредством обмена акциями: стоимость SpaceX оценили в 1 триллион долларов, а xAI — в 250 миллиардов долларов.

Общая стоимость объединённой структуры составила 1,25 триллиона долларов. При этом подразделение искусственного интеллекта, включающее xAI и платформу Кс, во втором квартале 2026 года получило 2,56 миллиарда долларов выручки, но понесло операционный убыток в размере 1,26 миллиарда долларов. Основная часть выручки поступила не от продаж Grok, а от крупных контрактов на аренду вычислительных мощностей Колоссус.

SpaceXИлон МаскNVIDIAИскусственный ИнтеллектТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Производитель модульных компьютеров сообщил об утечке данныхПроизводитель модульных компьютеров сообщил об утечке данныхСегодня, 21:20Cloudflare представила браузер Китесурф для агентов искусственного интеллектаCloudflare представила браузер Китесурф для агентов искусственного интеллектаСегодня, 21:20В США потратили 4 млрд долларов на отмену проектов офшорных ветроэлектростанцийВ США потратили 4 млрд долларов на отмену проектов офшорных ветроэлектростанцийСегодня, 20:24SpaceX будет использовать газовые электростанции, а не солнечные панели, для завода Terafab в ТехасеSpaceX будет использовать газовые электростанции, а не солнечные панели, для завода Terafab в ТехасеСегодня, 19:57Китайская нейросеть Кими сбежала из среды тестирования кибербезопасностиКитайская нейросеть Кими сбежала из среды тестирования кибербезопасностиСегодня, 19:29Airbnb ускоряет запуск новых функций с помощью искусственного интеллектаAirbnb ускоряет запуск новых функций с помощью искусственного интеллектаСегодня, 19:24
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет