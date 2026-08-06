SpaceX увеличит свои вычислительные мощности более чем в пять раз

Компания SpaceX планирует к концу 2027 года более чем в пять раз увеличить вычислительные мощности своих дата-центров и приблизить энергопотребление к 10 ГВт. Этот стратегический шаг станет важным этапом в развитии направления искусственного интеллекта и расширении современной технологической инфраструктуры. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, об этом основатель компании Илон Маск сообщил во время презентации отчёта по итогам второго квартала 2026 года. В настоящее время общая мощность инфраструктуры SpaceX составляет около 1,4 ГВт. Предполагается, что все новые мощности будут созданы исключительно на базе ускорителей NVIDIA.

Технологии NVIDIA и новая архитектура

Среди запланированных новых объектов также присутствует будущая платформа Вера Rubin от NVIDIA, которую Илон Маск назвал самой передовой из существующих архитектур. Согласно документам, текущая и будущая инфраструктура под названием Колоссус будет включать около 100 тысяч NVIDIA Х100, более 110 тысяч GB200 и GB300, а также как минимум ещё 220 тысяч дополнительных устройств GB300.

Если цели по новым мощностям будут достигнуты, а весь дополнительный объём будет построен на базе Вера Rubin, общее количество используемых GPU может превысить 2 миллиона. Пока компания не раскрыла, на какую именно архитектуру будет опираться конкретная часть будущих кластеров.

Искусственный интеллект и финансовые показатели

Столь стремительное расширение вычислительной инфраструктуры напрямую связано с активным развитием направления искусственного интеллекта в SpaceX после завершения процесса слияния с компанией xAI в феврале 2026 года. Сделка была проведена посредством обмена акциями: стоимость SpaceX оценили в 1 триллион долларов, а xAI — в 250 миллиардов долларов.

Общая стоимость объединённой структуры составила 1,25 триллиона долларов. При этом подразделение искусственного интеллекта, включающее xAI и платформу Кс, во втором квартале 2026 года получило 2,56 миллиарда долларов выручки, но понесло операционный убыток в размере 1,26 миллиарда долларов. Основная часть выручки поступила не от продаж Grok, а от крупных контрактов на аренду вычислительных мощностей Колоссус.