Налоговые льготы для банков: что подорожает для населения?

В Узбекистане предложили снизить налог на прибыль для ряда крупных отраслей, введя вместо этого налог на добавленную стоимость для комиссионных услуг банков. Если инициатива будет принята, банки и мобильные операторы смогут платить налог по общей ставке 15 процентов вместо 20 процентов.

Однако у налоговой льготы есть и обратная сторона: на ведение счетов и карт, эквайринг, обмен валюты и другие услуги может быть введён НДС в размере 12 процентов. Это может привести к подорожанию некоторых банковских комиссий.

Пока речь не идёт о принятом решении или готовом законе — предложение вынесено на обсуждение экспертов.

Для кого может быть снижен налог на прибыль?

Институт фискального анализа при Министерстве экономики и финансов на состоявшемся 30 июля «Фискальном диалоге» предложил унифицировать налог на прибыль для отдельных налогоплательщиков, к которым применяется повышенная ставка.

Инициатива касается следующих отраслей:

коммерческих банков;

операторов мобильной связи;

производителей полиэтиленовых гранул;

рынков и торговых комплексов.

Для этих субъектов предлагается снизить действующую ставку с 20 процентов до 15 процентов. В Узбекистане базовая ставка налога на прибыль составляет 15 процентов и сохранена на этом уровне также на 2026 год. Суть предложения института заключается в приведении повышенной ставки, применяемой к отдельным отраслям, к общему нормативу.

Аналитики ожидают, что такое изменение сократит межотраслевые различия в налоговой системе, оставит в распоряжении компаний больше средств и повысит стимулы для инвестиций.

Однако, согласно расчётам, снижение ставки на пять процентных пунктов может привести к сокращению доходов государственного бюджета примерно на 859 миллиардов сумов в год.

За счёт чего будет покрыт дефицит в 859 миллиардов сумов?

Институт предложил компенсировать возможные потери бюджета за счёт расширения базы НДС для финансовых услуг.

На некоторые комиссионные услуги, которые сейчас освобождены от налога, может быть введён НДС в размере 12 процентов. В их числе:

ведение банковских счетов и карт;

эквайринговые услуги в торговых точках;

операции по обмену валюты;

процессинг платежей;

оформление банковских гарантий;

депозитарные услуги;

некоторые операции, связанные с биржей.

В ходе официального обсуждения был поднят вопрос о расширении базы НДС за счёт пересмотра отдельных льгот в сфере финансовых услуг. Более широкая цель института заключается в оценке налоговых льгот с точки зрения их экономической и бюджетной эффективности.

Здесь важно различать два понятия: в настоящее время речь идёт не о «нулевой ставке НДС», а об освобождении отдельных услуг от НДС. Если новый порядок будет принят, стоимость услуг станет облагаемым налогом оборотом.

Будут ли клиенты банков платить больше?

Введение НДС не означает, что комиссии автоматически вырастут именно на 12 процентов. Результат будет зависеть от ценовой политики банков.

Например, если сейчас за определённую услугу взимается комиссия в размере 100 тысяч сумов, то при полном переложении НДС на клиента итоговый платёж может составить 112 тысяч сумов. Однако банк также может покрыть часть налога за счёт своей маржи, пересмотреть тарифы или объединить отдельные услуги в пакет.

Поскольку физические лица не могут принять НДС к вычету, они в полной мере почувствуют возможный рост цен. Некоторые компании, являющиеся плательщиками НДС, при соблюдении предусмотренных законодательством условий смогут принять к вычету налог, уплаченный за услугу.

Изменение, вероятно, особенно затронет тех, кто часто пользуется следующими услугами:

постоянно оплачивает обслуживание карт и счетов;

осуществляет большой оборот через терминалы;

часто проводит валютные операции;

пользуется банковскими гарантиями и депозитарными услугами.

Поэтому оценивать реальное воздействие инициативы только по объёму бюджетных поступлений недостаточно. Необходимо отдельно учитывать, насколько изменятся комиссии, как это повлияет на безналичные платежи и расходы малого бизнеса.

Льгота для банков — дополнительные расходы для клиентов?

Именно в этом заключается спорный момент предложения.

С одной стороны, налог на прибыль банков будет снижен с 20 процентов до 15 процентов. Это означает, что в их распоряжении останется больше чистой прибыли. Теоретически эти средства могут быть направлены на расширение кредитования, инвестиции в технологии и улучшение услуг.

С другой стороны, если потери государственного бюджета будут компенсироваться за счёт введения НДС на финансовые услуги, часть налоговой нагрузки может перейти с банков на клиентов, пользующихся их услугами.

Поэтому в окончательном проекте важно чётко указать как минимум три момента:

Какие услуги будут облагаться НДС? Будут ли исключены основные банковские услуги для населения? Будет ли налоговая льгота, полученная банками, связана с обязательством не повышать комиссии?

В противном случае снижение налога на прибыль станет льготой для бизнеса, а механизм её компенсации может превратиться в новые расходы для населения и предпринимателей.

Будет ли также введён 5-процентный налог на проценты по вкладам?

Институт фискального анализа также вынес на обсуждение идею обложения 5-процентным налогом процентного дохода физических лиц от банковских вкладов. Его бюджетный потенциал оценивается примерно в 1,4 триллиона сумов в год.

Однако это также не является официальным решением.

В отдельном заявлении института подчеркнули, что предложение обобложении процентов по вкладам является лишь научно-аналитической идеей и не принято в качестве законопроекта или государственной политики. Согласно действующему законодательству процентный доход физических лиц от банковских вкладов пока освобождён от подоходного налога.

Поэтому неправильно трактовать снижение налога на прибыль банков, введение НДС на комиссионные услуги и 5-процентный налог на проценты по вкладам как единый пакет, уже вступивший в силу. Все три предложения пока являются обсуждаемыми фискальными вариантами.

Когда изменения могут вступить в силу?

Для вступления предложения в силу потребуется внести изменения в Налоговый кодекс, оценить финансово-экономическое воздействие и провести документ через установленную законодательством процедуру.

Сама идея, высказанная в ходе обсуждения, не изменяет банковские тарифы или налоговые ставки. Пока в окончательном проекте не будут указаны перечень услуг, исключения, дата вступления в силу и переходный период, произвести точные расчёты для клиентов невозможно.

Успех фискальной инициативы измеряется не только тем, сколько денег поступит в бюджет. Главным критерием станет то, насколько налоговая льгота для банков принесёт пользу экономике и не перейдут ли связанные с ней расходы на плечи обычных клиентов.

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