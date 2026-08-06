В Лондоне на месте исторической пивоварни построят крупный дата-центр

·38·Технологии
В Лондоне на месте исторической пивоварни построят крупный дата-центр

Правительство Великобритании одобрило проект строительства современного дата-центра мощностью 5,2 МВ на территории исторической пивоварни Труман Бреверй в Лондоне. Это решение оценивается как важный шаг на пути развития цифровой инфраструктуры столицы, однако оно вызвало оживлённые дискуссии среди местных жителей и градостроителей. Об этом сообщает .

Как сообщает издание иксбт.ком, ранее этот проект реконструкции был отклонён местным советом района Тауэр-Хамлетс. Однако после апелляции владельца участка вопрос был передан на рассмотрение центральных органов власти и в итоге получил положительное решение при вмешательстве правительства.

Подробности проекта и разногласия

Министр по вопросам жилищного строительства Ангела Рейнер разрешила реализацию проекта. Согласно документу, планируется снести существующие старые здания на территории и построить новый дата-центр общей площадью 5266 квадратных метров. Чиновники объяснили решение тем, что нынешний объект находится в аварийном состоянии, а также создаёт проблемы, связанные с нарушением общественного порядка и безопасностью.

Тем не менее это решение вызвало серьёзное недовольство местных жителей. Специальная петиция против строительства нового дата-центра собрала более 3600 подписей. Критики проекта выразили обеспокоенность ухудшением экологической ситуации и подчеркнули, что целесообразнее использовать эту территорию для строительства жилья.

Будущее исторического района и цифровая инфраструктура

В альтернативном плане, подготовленном по заказу местного совета, на этом участке предполагалось построить 350 жилых единиц, включая 44 объекта социального жилья. Однако представители центральных властей заявили, что не было представлено достаточных оснований, подтверждающих возможность реализации этого варианта. Реконструкция общей стоимостью около 500 миллионов фунтов стерлингов кардинально изменит облик района.

Для справки: Труман Бреверй, основанная в КсВИИ веке и к концу КсИКс века ставшая одной из крупнейших пивоварен в мире, прекратила работу в 1989 году. В 1995 году комплекс приобрёл предприниматель Эли Залуф. В настоящее время на этой территории уже успешно работают три дата-центра оператора Дигитал Реалтй, созданные после приобретения компании Интерксион в 2019 году.

Дата-центрЛондонTruman BreweryТехнологииВеликобритания
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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