7 августа ожидается повышение курса доллара
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• Asia Alliance Bank — 11 885 сум.
• Hayotbank — 11 930 сум.
Курс доллара, действующий 7 августа, как ожидается, вырастет на 22–23 сума. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.
Лучшие курсы продажи долларов банкам:
• Asia Alliance Bank — 11 885 сум.
• APEX BANK — 11 880 сум.
• Asakabank — 11 880 сум.
• Universalbank — 11 880 сум.
Лучшие курсы покупки долларов у банков:
• Hayotbank — 11 930 сум.
• Saderat Bank Tashkent — 11 930 сум.
В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.
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