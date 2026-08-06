7 августа ожидается повышение курса доллара

·0·Экономика
7 августа ожидается повышение курса доллара

Курс доллара, действующий 7 августа, как ожидается, вырастет на 22–23 сума. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.

Лучшие курсы продажи долларов банкам:

• Asia Alliance Bank — 11 885 сум.
• APEX BANK — 11 880 сум.
• Asakabank — 11 880 сум.
• Universalbank — 11 880 сум.

Лучшие курсы покупки долларов у банков:

• Hayotbank — 11 930 сум.
• Saderat Bank Tashkent — 11 930 сум.

В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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