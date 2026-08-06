Криштиану Роналду показал свой многомиллионный гараж суперкаров

·49·Спорт
Криштиану Роналду показал свой многомиллионный гараж суперкаров

Капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду показал в социальных сетях коллекцию личных автомобилей стоимостью в миллионы евро. Как сообщает Goal.com, 41-летний португальский нападающий опубликовал три фотографии своего роскошного гаража и оставил краткую подпись: «Мои игрушки». Об этом сообщает Goal.com.

Как выяснилось, в автопарке пятикратного обладателя «Золотого мяча» собраны редчайшие и дорогие спортивные автомобили. По сообщениям СМИ, коллекция футболиста включает четыре Ferrari, Lamborghini Авентадор, Porsche 911, два Bugatti и роскошный суперкар McLaren Сенна.

Уникальная коллекция и её стоимость

Всего Криштиану Роналду, как сообщается, владеет примерно 13 спортивными автомобилями. Общая стоимость этого уникального гаража составляет около 11 миллионов евро. Коллекция стала результатом огромных доходов футболиста за два десятилетия выступлений в ведущих клубах — «Манчестер Юнайтед», «Реале Мадриде» и «Ювентусе», а также в Саудовской Аравии.

Публикация фотографии пришлась на отпуск футболиста. После завершения выступления сборной Португалии на чемпионате мира 2026 года опытный нападающий отдыхал с семьёй на Майорке. В это время его клуб «Аль-Наср» проводил предсезонный сбор в Лиссабоне.

Подготовка к новому сезону

Роналду появился у поля на товарищеском матче «Аль-Насра» против «Альмерии» и поприветствовал одноклубников. Однако тренерский штаб разработал для него дополнительную программу физического восстановления, поэтому к полноценным тренировкам он присоединился позже.

Сбор «Аль-Насра» в Лиссабоне завершился в августе, после чего команда вернулась в Эр-Рияд. Перед стартом нового сезона Саудовской профессиональной лиги Роналду начал полноценные тренировки вместе с командой. Напомним, в прошлом сезоне «Аль-Наср» завоевал чемпионский титул, прервав безтрофейную клубную серию Роналду, которая продолжалась с его победы в Серии А в составе «Ювентуса» в 2020 году.

Криштиану РоналдуАль-НасрСуперкарыФутболТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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