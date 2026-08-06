Криштиану Роналду показал свой многомиллионный гараж суперкаров
Капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду показал в социальных сетях коллекцию личных автомобилей стоимостью в миллионы евро. Как сообщает Goal.com, 41-летний португальский нападающий опубликовал три фотографии своего роскошного гаража и оставил краткую подпись: «Мои игрушки». Об этом сообщает Goal.com.
Как выяснилось, в автопарке пятикратного обладателя «Золотого мяча» собраны редчайшие и дорогие спортивные автомобили. По сообщениям СМИ, коллекция футболиста включает четыре Ferrari, Lamborghini Авентадор, Porsche 911, два Bugatti и роскошный суперкар McLaren Сенна.
Уникальная коллекция и её стоимостьВсего Криштиану Роналду, как сообщается, владеет примерно 13 спортивными автомобилями. Общая стоимость этого уникального гаража составляет около 11 миллионов евро. Коллекция стала результатом огромных доходов футболиста за два десятилетия выступлений в ведущих клубах — «Манчестер Юнайтед», «Реале Мадриде» и «Ювентусе», а также в Саудовской Аравии.
Публикация фотографии пришлась на отпуск футболиста. После завершения выступления сборной Португалии на чемпионате мира 2026 года опытный нападающий отдыхал с семьёй на Майорке. В это время его клуб «Аль-Наср» проводил предсезонный сбор в Лиссабоне.
Подготовка к новому сезонуРоналду появился у поля на товарищеском матче «Аль-Насра» против «Альмерии» и поприветствовал одноклубников. Однако тренерский штаб разработал для него дополнительную программу физического восстановления, поэтому к полноценным тренировкам он присоединился позже.
Сбор «Аль-Насра» в Лиссабоне завершился в августе, после чего команда вернулась в Эр-Рияд. Перед стартом нового сезона Саудовской профессиональной лиги Роналду начал полноценные тренировки вместе с командой. Напомним, в прошлом сезоне «Аль-Наср» завоевал чемпионский титул, прервав безтрофейную клубную серию Роналду, которая продолжалась с его победы в Серии А в составе «Ювентуса» в 2020 году.
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