Результаты тестирования: 234 тысячи абитуриентов не смогли преодолеть порог в 56,7 балла

В Узбекистане значительная часть абитуриентов, сдавших вступительные тесты на 2026/2027 учебный год, не смогла набрать минимальный результат, необходимый для участия в конкурсе. Согласно подсчётам платформы DTMStat, 234 072 из почти 622 тысяч участников экзамена показали результат ниже порога в 56,7 балла.

Это составляет 37,6 процента от общего числа участников. Проще говоря, как минимум каждый третий абитуриент потерял возможность участвовать в основном конкурсе на направления высшего образования.

Однако преодоление порога в 56,7 балла ещё не означает зачисления в число студентов. Самый сложный этап для абитуриентов — правильный выбор университета и направления — ещё впереди.

Для 234 тысяч абитуриентов конкурс на этом завершился

В анализе в качестве минимального критерия для обучения на контрактной основе взят результат 56,7 балла. Этот результат составляет 30 процентов от максимальных 189 баллов.

Абитуриенты, набравшие ниже этого порога, не участвуют в общем конкурсе в государственных высших образовательных учреждениях. В предыдущие приёмные кампании 56,7 балла для контракта и 68 баллов для государственного гранта также устанавливались в качестве минимальных показателей.

Однако здесь важно не путать два понятия:

56,7 балла — минимальный порог, позволяющий участвовать в конкурсе на контрактной основе;

68 баллов — минимальный критерий для претендентов на государственный грант.

Ни один из этих показателей автоматически не гарантирует поступление или получение гранта.

Не все набравшие 68 баллов поступят на грант

Набор 68 баллов для государственного гранта лишь даёт право участвовать в конкурсе. Фактический проходной балл может быть значительно выше в зависимости от университета, направления образования, языка обучения, квоты и конкуренции.

Например, на таких востребованных направлениях, как медицина, право, экономика, информационные технологии или иностранные языки, 68 баллов для получения гранта закономерно может оказаться недостаточно.

Кроме того, абитуриент, показавший результат выше 56,7 балла, может не попасть на контрактное место, если выберет неподходящее направление. Ведь итоговый результат определяется не минимальным порогом, а местом абитуриента среди других претендентов.

Сколько абитуриентов было в официальной статистике?

Согласно данным Агентства по оценке знаний и квалификаций, для поступления на 2026/2027 учебный год онлайн зарегистрировались в общей сложности 677 907 абитуриентов. Планировалось, что 664 609 из них примут участие в тестовых испытаниях.

В анализе DTMStat фактическое число сдававших экзамен было указано как почти 622 тысячи человек. Если официальное агентство опубликует число участников тестирования и их полное распределение по баллам в виде отдельной таблицы, эти цифры можно будет оценить более точно.

Пока правильнее считать показатель в 234 072 человека не официальной итоговой статистикой, а аналитическим расчётом, составленным на основе открытых результатов.

Что будут делать те, кто преодолел порог?

После объявления результатов тестирования на втором этапе приёма абитуриенты указывают организацию высшего образования, направление, форму обучения, язык обучения и приоритетность конкурса.

По данным Агентства по оценке знаний и квалификаций, окончательный результат о рекомендации или нерекомендации к зачислению будет объявлен в течение недели после полного завершения конкурсов.

На этом этапе абитуриенту необходимо обратить внимание на следующие сведения:

его место в общем рейтинге по комплексу предметов;

квоты на грант и контракт, выделенные для направления;

проходные баллы прошлых лет;

конкуренцию по языку и форме обучения;

порядок приоритетности пяти выбранных направлений.

Принимать решение, ориентируясь только на балл прошлого года, также рискованно. Если изменятся приёмная квота, число претендентов и доля набравших высокие баллы, проходной балл тоже может существенно измениться.

На какую проблему указывают цифры?

Результат в 37,6 процента свидетельствует не только о том, что сотни тысяч молодых людей не смогли сдать экзамен, но и заставляет задуматься о школьной подготовке, рынке репетиторских услуг и методах подготовки к тестированию.

Особенно трудно объяснить проблему лишь волнением в день экзамена, если значительная часть абитуриентов не смогла набрать даже треть максимального балла.

Вместе с тем результат ниже 56,7 балла не означает, что будущее человека закончено. Существуют и другие пути — профессиональное образование, частные и зарубежные университеты, основательная подготовка к следующей приёмной кампании.

Экзамен показывает результат одного дня. Но именно последующие решения абитуриента определят, станет ли этот результат препятствием на его пути или началом нового плана.

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