Лука Модрич объяснил, почему продлил контракт с «Миланом»

·59·Спорт
Лука Модрич объяснил, почему продлил контракт с «Миланом»

Опытный полузащитник Лука Модрич рассказал, что продлил контракт с «Миланом» ещё на один год после тщательной оценки своего физического состояния. Как сообщает Ла Gazzetta делло Sport, хорватский ветеран решил остаться на «Сан-Сиро», несмотря на неудачи в концовке сезона, и подчеркнул, что по-прежнему сильно хочет продолжать играть на высоком уровне. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Ранее обладатель «Золотого мяча» рассказал о процессе подписания контракта и своих чувствах, признав, что всё зависело от состояния его организма. По словам Модрича, он мог подписать соглашение ещё в декабре, однако не стал торопиться.

Физическое состояние и детали контракта

«Я всегда знал, что хочу сыграть ещё один год. Я мог подписать контракт ещё в декабре, но не хотел этого делать, потому что должен был прислушаться к своему организму. Мне было важно понять, что я чувствую и сохранилось ли у меня желание играть», — сказал Модрич. По его словам, в итоге доверие руководства и его собственная мотивация развеяли все сомнения.

Сезон-2025/26 оказался очень тяжёлым для «Милана». По ходу чемпионата команда достойно конкурировала с главным претендентом на титул — «Интером». Однако резкий спад в концовке сезона привёл к тому, что команда опустилась на пятое место и лишилась путёвки в Лигу чемпионов.

Ошибки и травмы в сезоне

Модрич отдельно отметил, что одной из причин неудач в решающих матчах стала травма. Из-за перелома скуловой кости он был вынужден пропустить важнейшие встречи, а отсутствие лидера на поле серьёзно сказалось на команде. Он не скрывал сожаления из-за того, что не смог помочь партнёрам в концовке сезона.

По мнению футболиста, когда команда уверенно занимала второе место, она позволила себе расслабиться. В частности, после важного матча с «Лацио» произошёл психологический перелом: миланцы осознали, что борьба за чемпионство становится сложной, и потеряли темп, необходимый для попадания в еврокубковую зону.

«Нам нужно лишь извлечь уроки из своих ошибок. До матча с «Лацио» мы находились наверху, а затем поняли, что завоевать титул будет сложно, и немного сбавили обороты. Мы ошибочно решили, что уже обеспечили себе выход в Лигу чемпионов», — подытожил футболист.

Лука МодричМиланСерия АФутболКонтракты
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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