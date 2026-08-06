Атака дронов на четыре региона России: есть погибший

·85·Мир
Атака дронов на четыре региона России: есть погибший

В Курск вилояти в результате попадания дрона в частный дом погиб один человек, ещё шесть граждан получили ранения. В ту же ночь два человека пострадали также в Белгород вилояти, а в районах Москвы и Ярославл из-за угрозы воздушной атаки были усилены меры обороны и безопасности.

Все данные основаны на заявлениях руководителей регионов России и оперативных штабов. Возможность полностью проверить все подробности атак по независимым источникам пока ограничена.

Дрон врезался в частный дом

Как сообщил губернатор Курск вилояти Александр Ксинштейн, происшествие произошло вечером 5 августа в селе Козиревка Болшесолдатский тумани.

По его словам, беспилотный аппарат врезался в частный дом. В результате удара один человек погиб, ещё шесть граждан получили телесные повреждения различной степени тяжести. Дополнительная информация о состоянии пострадавших и о том, сколько людей находилось в доме во время происшествия, пока не предоставлена.

Козиревка расположена недалеко от приграничных с Украиной территорий. Сообщается, что местные службы проводят работы по ликвидации последствий удара и обследованию места происшествия.

В Белгород ранены два человека

В городе Шебекино Белгород вилояти в результате атаки дрона был ранен член добровольческого подразделения «Орлан». Согласно сообщению регионального оперативного штаба, ему оказали медицинскую помощь.

Ещё один инцидент произошёл в посёлке Маслова Пристан Шебекино округи. В официальном сообщении говорится, что дрон атаковал автомобиль, а находившийся в машине мужчина самостоятельно обратился в больницу с минно-взрывным ранением.

Полная информация о повреждениях автомобиля и текущем состоянии пострадавшего не раскрыта.

Сообщается, что три дрона, летевшие в сторону Москвы, были сбиты

В ночь на 6 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что три дрона, двигавшиеся в сторону столицы, были уничтожены силами противовоздушной обороны России.

По его данным, на местах падения обломков дронов работали экстренные службы. В первых сообщениях не было информации о пострадавших или серьёзных повреждениях зданий.

В подобных ситуациях дроны, приближающиеся к воздушному пространству Москвы, могут также повлиять на работу аэропортов. Однако официальной информации об ограничениях на полёты в эту ночь не поступало.

Выезд из Ярославл в сторону Москвы закрыт

Угроза атаки дронов была объявлена также в Ярославл вилояти, расположенной к северо-востоку от Москвы.

Губернатор области Миксаил Евраев сообщил, что в целях безопасности движение транспорта из города Ярославл в направлении Москвы временно приостановлено. Ограничение начинается от пересечения проспекта Москвы и Юго-Западной объездной дороги.

Жителей попросили отложить поездки по этому маршруту или воспользоваться другими дорогами. В первых сообщениях не было информации о сбитых в регионе дронах, взрывах или разрушениях.

О чём свидетельствуют события одной ночи?

Если в Курск и Белгород пострадали люди, то в Москве и Ярославл основные меры были направлены на перехват дронов и временное ограничение передвижения населения.

Однако попадание дрона в такой объект, как частный дом или автомобиль, показывает, что мирное население на территориях вдали от фронта по-прежнему подвергается опасности. Прямой удар беспилотного аппарата, его взрыв или падение обломков после сбития могут привести к одинаково тяжёлым последствиям.

Согласно имеющимся данным, в результате происшествий в четырёх регионах всего один человек погиб и как минимум восемь получили ранения. По числу жертв могут появиться новые официальные обновления.

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РоссияМоскваУкраинаКурскБелгород
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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