Афруза Хамдамова в сильнейшей десятке: Асаубаева лидирует в гонке

В важной гонке, ведущей к женскому турниру претенденток 2028 года, представители Центральной Азии занимают высокие места. Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева сохраняет лидерство в таблице ФИДЭ Вомен'с Киркуит 2026–2027, а узбекистанка Афруза Хамдамова вошла в сильнейшую десятку.

По состоянию на 4 августа Асаубаева занимает первое место с 51,30 очка. Её ближайшую преследовательницу Чджу Сзинер она опережает на 11,47 очка. В ФИДЭ также подтвердили, что после прошедших в июле чемпионатов Азии по рапиду и блицу первая тройка лидеров не изменилась.

Как Асаубаева вышла в лидеры?

Бибисара Асаубаева поднялась на первое место в таблице Вомен'с Киркуит 8 июня 2026 года. Главной причиной стала победа в турнире Норвай Чесс Вомен.

За результат в Норвегии казахстанская гроссмейстер получила 29,7 рейтингового очка и обошла Вайшали Рамешбабу, которая до этого возглавляла таблицу. Чджу Сзинер также заработала в этом турнире 21,6 очка и поднялась на второе место.

Согласно последним подсчётам, первая тройка выглядит следующим образом:

Бибисара Асаубаева — 51,30 очка; Чджу Сзинер — 39,83 очка; Вайшали Рамешбабу — 29,70 очка.

Асаубаева пока опережает соперниц с заметным отрывом. Однако, поскольку цикл продлится до конца 2027 года, лидерство ещё не означает гарантированного получения путёвки.

Афруза Хамдамова занимает восьмое место

Узбекистанка Афруза Хамдамова с 14,79 очка занимает восьмую строчку общей таблицы. Она входит в число самых молодых и перспективных шахматисток сильнейшей десятки, конкурируя с именитыми соперницами.

Афруза уступает всего 0,58 очка представительнице Азербайджана Улвийя Фаталиева, занимающей седьмое место. При этом она опережает нидерландку Элине Роберс, находящуюся на девятой позиции, на 0,90 очка.

Эти разрывы показывают, что после одного успешного международного турнира можно подняться в таблице сразу на несколько позиций. Вместе с тем нынешнее место Хамдамова не является окончательным результатом — впереди ещё множество турниров, результаты которых будут учитываться.

Полный состав сильнейшей десятки

Таблица ФИДЭ Вомен'с Киркуит по состоянию на 4 августа:

Бибисара Асаубаева (Казахстан) — 51,30; Чджу Сзинер (Китай) — 39,83; Вайшали Рамешбабу (Индия) — 29,70; Ксарика Дронавалли (Индия) — 20,55; Анастасия Гнатишин (Украина) — 18,97; Александра Горячкина (ФИДЭ) — 16,88; Улвийя Фаталиева (Азербайджан) — 15,37; Афруза Хамдамова (Узбекистан) — 14,79; Элине Роберс (Нидерланды) — 13,89; Нино Батсиашвили (Грузия) — 13,86.

Конкуренция в таблице особенно плотная начиная с четвёртого места. Разрыв между Ксарика Дронавалли и занимающей десятое место Батсиашвили составляет 6,69 очка.

Это не обычный рейтинг ФИДЭ

Таблицу Вомен'с Киркуит не следует путать с классическим рейтингом шахматистов, который обновляется каждый месяц.

Обычный рейтинг ФИДЭ отражает общую игровую силу шахматиста в рейтинговых очках Эло. Вомен'с Киркуит формируется из специальных отборочных очков, начисляемых с учётом занятого места в определённых турнирах, уровня участников и значимости соревнования.

В цикл могут входить крупные женские турниры по классическим шахматам, национальные чемпионаты, этапы Гран-при ФИДЭ, а также чемпионаты мира и континентов по рапиду и блицу. В отличие от турнирной таблицы в футболе, недостаточно просто сыграть много турниров — необходимо показывать высокие результаты в условиях сильной конкуренции.

Для получения путёвки недостаточно только первого места

Вомен'с Киркуит 2026–2027 продлится с 1 января 2026 года по 21 декабря 2027 года. Итоговый результат шахматистки рассчитывается как сумма очков, набранных максимум в 12 лучших турнирах.

Победительница цикла получит путёвку на женский турнир претенденток 2028 года. Однако для этого итоговый результат должен быть сформирован как минимум из восьми турниров, не менее пяти из которых должны проводиться с классическим контролем времени.

Поэтому нынешнее лидерство является важным преимуществом, но путёвку на турнир претенденток пока нельзя считать решённым вопросом. Асаубаева может повторить высокие результаты ещё в нескольких турнирах, а её преследовательницы — сократить разрыв в очках.

Почему важен турнир претенденток?

В женском турнире претенденток примут участие восемь шахматисток. Его победительница получит право сыграть матч за шахматную корону с действующей чемпионкой мира.

В этом смысле таблица Вомен'с Киркуит — не просто сезонный рейтинг. Это один из отборочных путей, рассчитанных на два года и способных привести к матчу за звание чемпионки мира.

Асаубаева пока возглавляет эту гонку. Для узбекских шахмат сохранение Афруза Хамдамова места в сильнейшей десятке имеет особое значение: каждый её успешный турнир впереди может поднять её ещё выше в важнейшем отборочном соревновании мировых шахмат. Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь статьёй со спортивными болельщиками в Telegram или других социальных сетях!