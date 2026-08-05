Google закупит зелёную энергию для инфраструктуры ИИ в Оклахоме

Google Компания Google сделала важный шаг для дальнейшего расширения инфраструктуры искусственного интеллекта и облачных сервисов, а также обеспечения её устойчивыми источниками энергии. По данным иксбт.ком, технологический гигант заключил долгосрочное соглашение с ведущей немецкой энергетической компанией РВЭ о закупке 155 мегаватт солнечной энергии в американском штате Оклахома. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Соглашение рассчитано на 15 лет, а электроэнергия будет поставляться РВЭ в рамках проекта Крукед Крик Солар, который компания построит в Оклахоме. Строительство этой крупной солнечной электростанции планируется начать в конце 2026 года, а полностью ввести объект в эксплуатацию — в 2028 году.

Интеграция в энергосистему Оклахомы

Новая солнечная электростанция будет подключена к региональной энергосистеме Сутвест Повер Пул, которая обслуживает территории в центральной части США. Это позволит Google обеспечивать свои дата-центры в регионе стабильной и экологически чистой электроэнергией.

РВЭ не ограничится в Оклахоме только этим проектом. Немецкая энергетическая компания уже управляет в штате ветряной электростанцией Боилинг Спрингс мощностью 148 мегаватт. Кроме того, в регионе на стадии разработки находятся ещё 6 крупных энергетических проектов общей мощностью 1,6 гигаватта.

Стратегические шаги Google в регионе

Для Google это уже вторая крупная закупка солнечной энергии в Оклахоме в текущем году. В мае компания также заключила с энергетической фирмой Энлигхт соглашение сроком на 15 лет и мощностью 200 мегаватт. Такие договорённости значительно увеличат долю зелёных источников в энергопотреблении технологического гиганта.

Для справки: Google укрепляет свои позиции в Оклахоме уже много лет. В 2011 году компания открыла крупный кампус в городе Прайор и с тех пор регулярно его расширяла.

В августе прошлого года Google объявила, что инвестирует 9 млрд долларов в развитие облачных технологий и инфраструктуры искусственного интеллекта в этом штате. Кроме того, в начале 2026 года местные власти официально одобрили проект строительства нового дата-центра компании в городе Талса.