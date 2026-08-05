Одна из ведущих компаний в сфере искусственного интеллекта Anthropic формирует специальную команду инженеров для проектирования собственных специализированных чипов AI. Как сообщает Бусинесс Инсидер, создатель чат-бота Claude планирует совместно разрабатывать аппаратное обеспечение и нейросетевые модели, чтобы повысить скорость работы своих технологий и улучшить их эффективность. В последнее время резкий рост спроса на современные технологии вынуждает лидеров рынка искусственного интеллекта кардинально расширять собственную инфраструктуру. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

В прошлом месяце Те Информатион сообщило, что Anthropic рассматривает Samsung в качестве потенциального партнёра для производства собственных чипов. Главной причиной этого шага называют непрерывный рост спроса на сервис Claude. Сейчас крупные игроки рынка искусственного интеллекта стараются получить как можно больше вычислительных мощностей, и Anthropic не остаётся в стороне.

Стратегический шаг на пути к расширению

К настоящему времени Anthropic подписала стратегические соглашения с такими гигантами, как AWS, Google, NVIDIA и AMD, чтобы удовлетворить свои вычислительные потребности. Хотя это сотрудничество обеспечило компании доступ к необходимому аппаратному обеспечению, эксперты считают, что для полного покрытия нынешних темпов глобального спроса на искусственный интеллект недостаточно полагаться только на внешних поставщиков. Именно поэтому создание команды по разработке специализированных чипов и собственных аппаратных решений приобретает стратегическое значение.

Как стало известно, компания сейчас нанимает квалифицированных инженеров с опытом в области проектирования чипов для своей «команды по разработке специализированных чипов». Согласно требованиям опубликованных вакансий, кандидаты должны иметь практические навыки проектирования высокопроизводительных чипов и их интеграции с моделями искусственного интеллекта. Пока пресс-служба Anthropic отказалась официально комментировать эту информацию.

Общая тенденция на рынке

Стоит отметить, что Anthropic не единственная компания в сфере искусственного интеллекта, решившая создать собственные процессоры. На технологическом рынке сформировалась своеобразная конкурентная среда:

В июне этого года OpenAI представила чип Джалапеньо, разработанный Броадком и предназначенный главным образом для обработки данных и выполнения инференса.

Google DeepMind уже много лет использует чипы TPU компании Alphabet для работы своих моделей искусственного интеллекта.

Компания Meta также активно развивает и внедряет собственные ускорители МТИА, предназначенные для задач искусственного интеллекта.

Эта тенденция показывает, что сочетание аппаратного и программного обеспечения становится ключевым фактором будущего успеха в индустрии искусственного интеллекта. Подобные инициативы Anthropic в будущем позволят предоставлять более быстрые, экономичные и мощные сервисы искусственного интеллекта.