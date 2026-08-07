Опубликованы первые качественные рендеры флагмана Samsung Galaxy S26 FE

·56·Технологии
Опубликованы первые качественные рендеры флагмана Samsung Galaxy S26 FE

Известное издание Android Хеадлинес представило качественные изображения нового бюджетного флагмана Samsung — смартфона Galaxy S26 FE. За месяц до официальной презентации устройство привлекает внимание технологического мира, поскольку отражает дизайнерскую концепцию следующего поколения компании. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Согласно опубликованным рендерам, смартфон нового поколения будет предложен покупателям сразу в трёх привлекательных цветах — чёрном, зелёном и фиолетовом. Главным изменением во внешнем виде стало полное обновление дизайна основного блока камеры по сравнению с предыдущей моделью Galaxy S25 FE.

Камера и элементы дизайна

Инженеры Samsung отказались от отдельных выступающих колец вокруг каждого объектива и перешли к единому вертикальному блоку в стиле Galaxy S26. Благодаря этому три камеры размещены в ряд в верхнем левом углу корпуса. ЛЭД-вспышка расположена за пределами блока, сбоку от него.

Корпус смартфона оснащается плоскими боковыми рамками в соответствии с современными требованиями. Клавиши регулировки громкости и кнопка питания традиционно расположены на правой грани. Рамки вокруг экрана достаточно тонкие, однако нижняя часть выглядит немного шире остальных.

Технические характеристики и программное обеспечение

По данным Android Хеадлинес, аппаратной основой Galaxy S26 FE станет фирменный процессор Samsung Exynos 2500. На уровне программного обеспечения устройство будет работать на интерфейсе One UI 9.0, основанном на операционной системе Android 17, сразу после распаковки.

Заметных изменений или революционных улучшений в системе камер по сравнению с прошлогодней моделью Galaxy S25 FE не ожидается. Тем не менее важное для пользователей удобство — увеличенная скорость зарядки с поддержкой мощности 45 В.

Официальную презентацию смартфона Samsung Galaxy S26 FE планируется провести в сентябре 2026 года. Предполагается, что долгожданный анонс состоится в рамках престижной выставки ИФА в Германии.

SamsungGalaxy S26 FEAndroid HeadlinesExynosСмартфон
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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