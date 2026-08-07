Водитель BYD намеренно протаранил и повредил несколько автомобилей (видео)

В социальных сетях широко распространились видеозаписи, на которых водитель чёрного автомобиля BYD Чазор намеренно протаранил несколько транспортных средств. Произошедшее вызвало бурное обсуждение среди многих пользователей.

Инцидент произошёл 4 августа в городе Ургенче Хорезмской области. По предварительным данным, после возникшего конфликта водитель BYD Чазор сначала намеренно несколько раз ударил автомобиль Кобалт, а затем — ещё один автомобиль BYD Чазор, остановившийся на обочине.

В результате инцидента транспортным средствам был причинён материальный ущерб, однако граждане не пострадали. Сотрудники органов внутренних дел незамедлительно прибыли на место происшествия и взяли ситуацию под контроль.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Правоохранительные органы устанавливают точные причины произошедшего и все обстоятельства, имеющие к нему отношение.