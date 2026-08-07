Лионель Месси поставил точку в слухах о возвращении сына в академию «Барселоны»

·144·Спорт
Лионель Месси поставил точку в слухах о возвращении сына в академию «Барселоны»

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси категорически опроверг сообщения о возвращении своего старшего сына Тьяго в академию «Барселоны». Как сообщает Goal.com, футбольная легенда кратко и однозначно ответил на этот вопрос, положив конец всем предположениям и подтвердив, что 13-летний полузащитник останется в США. Об этом сообщает Goal.com.

Перед матчем «Интер Майами» против «Атлетико Сан-Луис» в рамках Кубка лиг известный журналист Бруно Вайн остановил аргентинскую звезду и спросил о будущем его сына. На вопрос журналиста «Тьягито уходит?» Лионель Месси без колебаний ответил всего одним словом: «Нет».

Футбольная судьба сына и его карьера в США

Сейчас юный футболист занимается в системе подготовки клуба из Флориды и продолжает совершенствовать свои навыки. Ранее Лионель Месси в интервью изданию Симплементе Футбол рассказывал об игровом стиле сына. По его словам, Тьяго действует в амплуа полузащитника, который лучше читает игру, глубже мыслит и организует команду в центре поля.

В сообщениях, распространявшихся в социальных сетях, утверждалось, что 13-летний Тьяго может вернуться в знаменитую каталонскую академию «Ла Масия». Специалисты объясняли это тем, что возраст и этап развития мальчика напоминают период детства его отца, когда тот переехал из Росарио в Каталонию.

Шаги в прошлом и планы на будущее

Напомним, ранее Тьяго Месси занимался в Барка Эскола с 2016 по 2019 год. Позже, во время выступлений его отца во Франции, его также приняли в молодежную академию «Пари Сен-Жермен». Новая волна слухов совпала с пятой годовщиной эмоционального прощания Лионелья Месси с «Барселоной», состоявшегося 5 августа 2021 года на фоне финансового кризиса клуба.

В настоящее время Тьяго продолжает совершенствовать свое мастерство в академии в Майами, а слухи о переходе за границу не влияют на его развитие. При полной поддержке семьи он сосредоточен на постепенном прогрессе в юношеском футболе США.

Лионель МессиТьяго МессиБарселонаИнтер МайамиЛа Масия
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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