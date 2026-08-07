Атлетико Мадрид начал работу над трансфером капитана Тоттенхэма Кристиана Ромеро

·45·Спорт
Атлетико Мадрид начал работу над трансфером капитана Тоттенхэма Кристиана Ромеро

Клуб «Атлетико Мадрид» начал официальные переговоры о переходе капитана «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро, стремясь усилить свою оборону. Команда Диего Симеоне определила приоритетной задачей летнего трансферного окна приглашение в Мадрид опытного аргентинского защитника. Несмотря на то что в августе прошлого года футболист подписал с лондонским клубом новый четырехлетний контракт, ожидается, что летом он покинет команду. Об этом сообщает Goal.com.

Как сообщает BBC Sport, руководство «Тоттенхэма» полностью осведомлено об интересе представителя Ла Лиги, и между сторонами уже начались предварительные контакты. Ожидается, что согласование условий личного контракта с Криштианум Ромеро не вызовет серьезных проблем. Трансферный процесс может ускориться, поскольку сам футболист положительно относится к возможности продолжить карьеру в другой команде.

Позиция тренера и конкуренция

Главный тренер «Тоттенхэма» открыто заявил, что не будет препятствовать уходу футболистов, желающих покинуть команду. Наставник подчеркнул, что уважит решение игроков, если они захотят принять новые вызовы. Такой подход позволяет руководству «Тоттенхэма» свободно рассматривать официальные предложения от «Атлетико Мадрид».

Однако «Атлетико Мадрид» не единственный участник этой трансферной гонки. По данным GOAL.ком, в борьбе за центрального защитника также активно участвует итальянский «Интер». Гранд Серии А серьезно намерен подписать аргентинца, и стороны готовятся в ближайшее время перейти к решающей стадии переговоров о сумме трансфера.

Итоги сезона и планы клубов

Завершившийся клубный сезон для Кристиана Ромеро выдался непростым. Он дважды получал красную карточку и создавал проблемы своей команде, а концовку сезона пропустил из-за травмы колена. Несмотря на это, его опыт на международной арене, включая стабильные выступления за сборную Аргентины, неизменно привлекает внимание топ-клубов. В настоящее время «Тоттенхэм» работает над новым пятилетним контрактом с его партнером по команде Мики ван де Веном.

Для «Атлетико Мадрид» этот трансфер станет важным шагом в повышении надежности обороны, пропустившей 44 гола в Ла Лиге по итогам завершившегося сезона. В свою очередь, в случае потери капитана «Тоттенхэму» придется немедленно искать достойную замену, способную сразу занять его место, что потребует от клуба оперативных действий на трансферном рынке.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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