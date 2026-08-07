Кто отправил Дилфузе Исмоиловой необычные цветы? (видео)

Певица Дилфуза Исмоилова опубликовала на своей странице в социальной сети видео, в котором показала неожиданный подарок от дочери. Вскоре это видео широко распространилось и вызвало большой интерес среди поклонников.

На видео запечатлена необычная цветочная композиция, отправленная артистке. Подарок привлёк внимание многих тем, что был выполнен в виде крупного жёлтого эмодзи с глазами в форме сердец.

Дилфуза Исмоилова подписала видео: "Пятничный подарок от дочери". В кадрах видно, как певица искренне радуется такому неожиданному подарку и благословляет свою дочь Севару.

Видео также тепло встретили в комментариях. Поклонники отметили любовь и нежность между матерью и дочерью, оставив множество положительных отзывов и добрых пожеланий в адрес этого трогательного момента.