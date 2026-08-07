Наполи хочет подписать Габриэла Жезуса

·55·Спорт
Наполи хочет подписать Габриэла Жезуса

Итальянский клуб «Наполи» планирует кардинально обновить линию атаки в летнее трансферное окно. Поскольку форвард команды Ромелу Лукаку близок к уходу, неаполитанцы выбрали представителя «Арсенала» Габриэла Жезуса главной целью. Об этом сообщают Goal.com и авторитетные итальянские СМИ. Об этом сообщает Goal.com.

План Массимилиано Аллегри и изменения в атаке

По данным Калкиомеркато, главный тренер Массимилиано Аллегри стремится усилить состав на стадионе «Диего Армандо Марадона». Хотя итальянский специалист планирует в будущем строить линию атаки вокруг датского футболиста Расмуса Хёйлунна, ему нужен высококлассный игрок в качестве подходящего партнёра или альтернативы.

Как пишет Корриере делло Sport, бразильский форвард Габриэл Жезус готов покинуть АПЛ и открыть новую страницу в карьере. Интерес к 29-летнему футболисту высок, и ожидается, что переговоры между сторонами активизируются в ближайшее время. Лондонский клуб оценивает своего игрока примерно в 20 миллионов евро, однако «Наполи» пытается снизить цену, учитывая желание футболиста перебраться в Италию.

Будущее Ромелу Лукаку и вариант с «Монако»

Трансфер Габриэла Жезуса во многом зависит от ухода Ромелу Лукаку. Будущее 33-летнего бельгийского форварда в Неаполе оказалось под вопросом из-за обострения его отношений с руководством клуба.

В настоящее время главным претендентом на опытного нападающего считается французский клуб «Монако». Монегаски рассматривают его как подходящую замену игроку сборной США Фоларину Балогуну. Руководство «Наполи» хочет как можно быстрее решить вопрос с этим трансфером, чтобы высвободить зарплатный фонд и зарегистрировать новых футболистов.

Если сделка состоится, этот трансфер станет для Габриэла Жезуса отличной возможностью начать карьеру заново и проявить себя в чемпионате Италии. Для футболиста, потерявшего место в основном составе «Арсенала», перспектива стать центральной фигурой проекта Аллегри выглядит привлекательным предложением.

НаполиГабриэл ЖезусРомелу ЛукакуАрсеналСерия A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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