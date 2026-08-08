Рипплинг представила инструмент для контроля расходов на искусственный интеллект
Компания Рипплинг, поставляющая программное обеспечение для управления персоналом, представила новый продукт AI Спенд Консоле, который позволяет компаниям отслеживать и контролировать расходы на искусственный интеллект. Как пишет TechCrunch со ссылкой на блог компании, этот инструмент помогает определить, сколько сотрудники, команды и должности тратят на искусственный интеллект, а также действительно ли это повышает продуктивность или ресурсы просто расходуются впустую. Об этом Techcrunch.ком сообщает .
История создания нового продукта связана с финансовым шоком, с которым столкнулось руководство компании. В начале текущего года Рипплинг, как и многие другие компании полностью погрузившаяся в технологии искусственного интеллекта, обнаружила, что сотрудники тратят средства крайне расточительно. На совещании в марте финансовый директор Адам Свиекики представил цифры, которые потрясли руководителей: компания направлялась к тому, чтобы тратить на токены искусственного интеллекта 40% годового бюджета на зарплаты сотрудников отдела исследований и разработок (Р&Д).
В интервью TechCrunch главный директор по продуктам Матт МакИннис отметил, что расходы росли на 80% в месяц. Если эта тенденция сохранится, в следующем году только на токены будет уходить сумма, эквивалентная 90% зарплат сотрудников отдела Р&Д. Руководство немедленно запустило срочный проект, чтобы изучить эти расходы и понять, какие результаты они приносят. В рекламных роликах компании также показано, как сотрудники бросают толстые пачки денег в измельчитель бумаги.
Основные причины расходов и проблемы с моделями искусственного интеллектаПроведённый анализ показал, что примерно 10–15% сотрудников компании формируют 60% всех расходов на искусственный интеллект. В частности, выяснилось, что один из инженеров тратил 50 тысяч долларов наличными в месяц. Рипплинг не намерена прекращать использование технологий искусственного интеллекта, но хочет установить над ним строгий контроль. Сначала компания согласовала максимальные лимиты расходов с поставщиками таких инструментов, как Cursor, OpenAI и Anthropic.
Кроме того, анализ показал, что сотрудники постоянно выбирали самые новые и дорогие модели даже для простых задач. По словам Матт МакИннис, провайдеры инференса, такие как Anthropic и OpenAI, совершенно не заинтересованы в контроле расходов. Напротив, им выгодно, чтобы эти расходы выходили из-под контроля.
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