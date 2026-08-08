Рипплинг представила инструмент для контроля расходов на искусственный интеллект

Компания Рипплинг, поставляющая программное обеспечение для управления персоналом, представила новый продукт AI Спенд Консоле, который позволяет компаниям отслеживать и контролировать расходы на искусственный интеллект. Как пишет TechCrunch со ссылкой на блог компании, этот инструмент помогает определить, сколько сотрудники, команды и должности тратят на искусственный интеллект, а также действительно ли это повышает продуктивность или ресурсы просто расходуются впустую. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

История создания нового продукта связана с финансовым шоком, с которым столкнулось руководство компании. В начале текущего года Рипплинг, как и многие другие компании полностью погрузившаяся в технологии искусственного интеллекта, обнаружила, что сотрудники тратят средства крайне расточительно. На совещании в марте финансовый директор Адам Свиекики представил цифры, которые потрясли руководителей: компания направлялась к тому, чтобы тратить на токены искусственного интеллекта 40% годового бюджета на зарплаты сотрудников отдела исследований и разработок (Р&Д).

В интервью TechCrunch главный директор по продуктам Матт МакИннис отметил, что расходы росли на 80% в месяц. Если эта тенденция сохранится, в следующем году только на токены будет уходить сумма, эквивалентная 90% зарплат сотрудников отдела Р&Д. Руководство немедленно запустило срочный проект, чтобы изучить эти расходы и понять, какие результаты они приносят. В рекламных роликах компании также показано, как сотрудники бросают толстые пачки денег в измельчитель бумаги.

Основные причины расходов и проблемы с моделями искусственного интеллекта

Проведённый анализ показал, что примерно 10–15% сотрудников компании формируют 60% всех расходов на искусственный интеллект. В частности, выяснилось, что один из инженеров тратил 50 тысяч долларов наличными в месяц. Рипплинг не намерена прекращать использование технологий искусственного интеллекта, но хочет установить над ним строгий контроль. Сначала компания согласовала максимальные лимиты расходов с поставщиками таких инструментов, как Cursor, OpenAI и Anthropic.

Кроме того, анализ показал, что сотрудники постоянно выбирали самые новые и дорогие модели даже для простых задач. По словам Матт МакИннис, провайдеры инференса, такие как Anthropic и OpenAI, совершенно не заинтересованы в контроле расходов. Напротив, им выгодно, чтобы эти расходы выходили из-под контроля.

Как работает новая консоль

AI Спенд Консоле обеспечивает пользователям полную прозрачность расходов на искусственный интеллект. По запросам сотрудников компании новая система точно показывает, какие инженеры создают высокие расходы на искусственный интеллект и чей код впоследствии переписывают другие. Это позволяет оценивать реальную эффективность каждого потраченного доллара.