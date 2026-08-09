Спасённый от войны лев борется с тяжёлой болезнью

Стало известно, что лев по имени Тарас, спасённый во время войны в Украине и вывезенный в США, сейчас борется с редким и опасным для жизни заболеванием. Об этом сообщили 8 августа.

Тараса вывезли из Украины, когда ему было всего четыре месяца. Вместе с ним спасли и двух его сестёр — Лесю и Штефанию. Как выяснилось, всех троих львят нашли брошенными на железнодорожном вокзале в Одессе во время войны в Украине. Они были связаны с незаконной торговлей экзотическими животными и в очень раннем возрасте были разлучены с матерью.

В 2022 году Тараса и его сестёр привезли в заповедник штата Миннесота в США «Уайлдкэт Санктуари» Они преодолели почти 7000 миль на пути из Украины в США.

Поначалу Тарас хорошо адаптировался в заповеднике. Однако в мае 2026 года его состояние изменилось, и он стал вялым. Проведённые обследования показали, что у льва бластомикоз — редкая грибковая инфекция, которая может протекать в тяжёлой форме. Болезнь в основном поразила лёгкие.

После этого Тарасу начали проводить интенсивное лечение. Сначала ему внутривенно вводили противогрибковые препараты, затем лечение продолжили лекарствами для приёма внутрь. Хотя сейчас наблюдаются положительные изменения в его состоянии, специалисты осторожно оценивают прогноз.

Встреча Тараса с сёстрами после разлуки также стала одним из трогательных моментов. Однако на время приёма лекарств его приходится отделять от сестёр: когда львы едят вместе, другие животные могут съесть предназначенный для Тараса корм с лекарством.