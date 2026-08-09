Редкие золотистые лангуры вновь возвращены в дикую природу

·29·Мир
Редкие золотистые лангуры вновь возвращены в дикую природу

В индийском штате Ассам раскрыт случай незаконного вывоза редких золотистых лангуров. В результате специальной операции были обнаружены восемь лангуров, отловленных в дикой природе, семеро из которых впоследствии вновь были возвращены в естественную среду обитания.

Операция проводилась 19–20 июня 2026 года. Соответствующие ведомства действовали на основании информации, собранной Вилдлифе Труст оф Индиа (ВТИ). Предполагаемые торговцы были задержаны вдоль национальной автомагистрали 27 в Ассаме.

В ходе расследования было установлено, что восемь золотистых лангуров незаконно вывезли из дикой природы. Животных перевозили в тесных клетках и мешках. К сожалению, один из них погиб в дороге.

Семь выживших лангуров, включая одного детёныша, были переданы лесному департаменту Ассама. Специалисты ИФАВ и ВТИ участвовали в ветеринарном наблюдении и процессе восстановления животных.

После восстановления здоровья и подготовки к возвращению в естественную среду лангуров 25 июня выпустили в национальном парке Сикксна Джксвлао в Ассаме.

АссамИндияWildlife Trust of IndiaIFAW
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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