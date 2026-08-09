Рубен Аморим предупредил футболистов «Милана» после поражения от «Челси»

Главный тренер «Милана» Рубен Аморим жёстко предупредил игроков команды после поражения со счётом 0:3 в товарищеском матче против «Челси» на летнем турнире в Индонезии. Как сообщает Sky Sport Италиа, руководство клуба планирует уже на следующей неделе сократить состав и принять решительные решения по трансферам. Это поражение прервало беспроигрышную серию миланцев в летний период. Об этом сообщает Goal.com.

В ходе встречи дубль в составе «Челси» оформил Жоау Педру, а Мойсес Кайседо отличился эффектным голом внешней стороной стопы. В итоге итальянский гранд вновь наглядно продемонстрировал проблемы в обороне и наличие лишних игроков в составе. Перед стартом сезона тренерскому штабу предстоит отобрать оптимальный основной состав.

Время сокращать состав и принимать жёсткие решения

В послематчевом интервью Рубен Аморим открыто рассказал о сложном выборе, который предстоит сделать команде. По его словам, последние две недели тренировок прошли позитивно, однако состав слишком велик, поэтому уже на следующей неделе будут предприняты конкретные шаги: с некоторыми футболистами клуб расстанется или определит их дальнейшую судьбу.

Несмотря на крупное поражение, Аморим подчеркнул, что эта проверка стала важным шагом для развития команды. Опытный специалист вывел футболистов из зоны комфорта и опробовал стиль игры с высоким прессингом. По мнению тренера, в официальных матчах против таких сильных соперников эта тактика будет применяться не всегда, однако она необходима для адаптации молодых игроков к большому футболу и повышения их уверенности.

Изменения в составе и проблемы на трансферном рынке

Матч в Джакарте также запомнился некоторыми изменениями в составе. Опытный Лука Модрич, вернувшийся после отпуска по завершении чемпионата мира, а также фланговый нападающий Рафаэл Леау впервые этим летом вышли в основном составе. Однако такие ключевые футболисты, как Юссуф Фофана и Фикайо Томори, от которых ожидали ведущей роли, провели все 90 минут на скамейке запасных.

Главной головной болью руководства «Милана» является не бездействие на трансферном рынке, а невозможность зарегистрировать новых игроков без продажи футболистов из нынешнего состава. Из-за фонда заработной платы и действующих ограничений первоочередной задачей для технического руководства стала разгрузка состава.