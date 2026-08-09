Мухаммеду Салаху сделали необычный подарок из Турции

·70·Мир
Мухаммеду Салаху сделали необычный подарок из Турции

Вокруг египетской футбольной звезды Мухаммеда Салаха произошло ещё одно интересное событие после его перехода в турецкий клуб «Трабзонспор». Футболисту предложили в подарок земельный участок в провинции Трабзон. Об этом сообщили турецкие и зарубежные издания.

Как сообщается, необычный подарок предложил глава района Араклы Хусейн Авни Чошкун Чеби. Во время встречи с Салахом он рассказал о природных условиях Трабзона и будущих климатических рисках, предложив футболисту «прекрасный участок земли» в этом районе.

Чиновник подчеркнул, что в будущем этот регион может сравнительно меньше пострадать от последствий глобального потепления. По его словам, Трабзон может остаться одним из наиболее комфортных для жизни регионов, а проблемы с водоснабжением здесь могут быть не такими острыми, как в некоторых других районах.

«Это прекрасное место для ваших детей и внуков. Здесь не будет проблем с водой, а регион практически не пострадает от изменения климата», — заявил Чеби.

Bir guruh erkaklar ochiq havoda turib, o‘zaro suhbatlashmoqda.

Отметим, что переход Салаха в «Трабзонспор» был встречен в Турции с большим ажиотажем. 34-летний футболист покинул «Ливерпуль» после девяти лет выступлений за команду и присоединился к турецкому клубу.

Мохаммед СалахТрабзонспорТурцияЛиверпульТрабзон
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Charos
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