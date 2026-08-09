Состояние Джо Байдена тяжёлое: его сын раскрыл подробности

·73·Мир
Состояние Джо Байдена тяжёлое: его сын раскрыл подробности

Рак простаты у бывшего президента США Джо Байдена прогрессировал и распространился на кости и другие части тела. Об этом в интервью BBC сообщил его сын Хантер Байден, отметив, что болезнь причиняет ему сильную боль и ослабляет его.

Говоря о здоровье отца, Хантер Байден подчеркнул, что для семьи очень тяжело наблюдать за его борьбой с болезнью.

«Рак распространился, метастазы перешли в его кости и затем в другие места. Это очень болезненно и во многом изнуряет», — сказал он.

83-летний Джо Байден был самым возрастным президентом в истории США. Его возраст и состояние здоровья неоднократно обсуждались и во время его президентского срока.

О том, что у Байдена диагностирован рак простаты, он сообщил в мае 2025 года, примерно через четыре месяца после ухода из Белого дома. Тогда уже было установлено, что болезнь распространилась на кости.

С тех пор бывший президент продолжает лечение. В июле 2026 года Байден сообщил, что процесс лечения рака «идёт очень хорошо».

Говоря о нынешнем состоянии отца, Хантер Байден отметил, что тот редко жалуется.

«Очень тяжело на это смотреть. Единственное, что я могу сказать о нынешнем состоянии здоровья моего отца, — мне хотелось бы, чтобы он больше жаловался. Потому что он чувствует себя плохо», — сказал он.

Джо БайденХантер БайденБи-би-сиСШАБелый дом
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