Ракеты Патриот и условие Трампа: подробности нового соглашения с Украиной

·52·Мир
Ракеты Патриот и условие Трампа: подробности нового соглашения с Украиной

Украина достигла соглашения с США о ежемесячных поставках ракет для систем противовоздушной обороны Патриот. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.

Киевская сторона утверждает, что США, являющиеся основным производителем американских противоракетных систем, располагают необходимыми боеприпасами, и работа с Вашингтоном в этом направлении ведётся непрерывно.

«Поставки будут налажены, но в 2026 году объём сократится»

Отвечая на вопрос журналистов, Владимир Зеленский подтвердил наличие конкретной договорённости о ежемесячной помощи:

«Выделяют ли они нам ракеты каждый месяц? Да, у нас есть такая договорённость», — заявил глава Украины.

Вместе с тем Зеленский выразил обеспокоенность тем, что количество поставляемых ракет может оказаться недостаточным для полного покрытия потребностей противовоздушной обороны страны. По его словам, в 2026 году существует риск сокращения числа этих ракет.

Позиция Трампа и вопрос лицензии

Переговоры об укреплении украинской системы противовоздушной обороны и устранении дефицита ракет Патриот продолжаются уже длительное время:

  • Нехватка запасов: В апреле этого года Зеленский предупредил, что запас ракет для противовоздушной обороны может закончиться «на любой неделе».

  • Лицензия на производство: В конце мая украинская сторона попросила США предоставить лицензию на производство ракет Патриот на территории страны. В начале июля президент США Дональд Трамп заявил о готовности выдать такую лицензию.

  • Августовское заявление и дефицит: Однако к августу американская сторона сообщила, что долгосрочный контракт на производство ракет до зимы заключён не будет. Президент Трамп подчеркнул, что ракеты Патриот необходимы и самим США для обеспечения собственной безопасности, и заявил, что возможности поставлять Украине дополнительные боеприпасы в требуемом количестве ограничены.

В настоящее время в Конгрессе США стороны продолжают обсуждения и консультации по вопросу передачи Киеву технологий производства систем противовоздушной обороны Патриот.

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УкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампPatriot
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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