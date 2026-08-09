Огромный тюлень, улёгшийся посреди дороги, стал интернет-звездой

·76·Мир
Огромный тюлень, улёгшийся посреди дороги, стал интернет-звездой

Южный морской слон по имени Нил, обитающий в австралийской Тасмании, вновь привлёк внимание пользователей интернета. Морское животное весом почти в одну тонну удивляет местных жителей и пользователей социальных сетей своим необычным поведением.

Qumda yotgan dengiz filining boshi yaqindan ko‘rinishi.

Пятилетний Нил дважды в год появляется в южной части Тасмании. После нескольких месяцев кормёжки в море он возвращается на берег, чтобы отдохнуть. Однако его поведение на суше не ограничивается обычным отдыхом.

Yo‘l chetida og‘zini katta ochib turgan dengiz fili.

Иногда Нил ложится посреди дороги, полностью останавливая движение. В некоторых случаях он даже опрокидывал дорожные ограждения и знаки, нанося ущерб окружающей инфраструктуре. Поэтому видео с его выходками очень быстро распространились в социальных сетях.

Огромный тюлень, улёгшийся посреди дороги, стал интернет-звездойТасманияАвстралияНил
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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