Огромный тюлень, улёгшийся посреди дороги, стал интернет-звездой

Южный морской слон по имени Нил, обитающий в австралийской Тасмании, вновь привлёк внимание пользователей интернета. Морское животное весом почти в одну тонну удивляет местных жителей и пользователей социальных сетей своим необычным поведением.

Пятилетний Нил дважды в год появляется в южной части Тасмании. После нескольких месяцев кормёжки в море он возвращается на берег, чтобы отдохнуть. Однако его поведение на суше не ограничивается обычным отдыхом.

Иногда Нил ложится посреди дороги, полностью останавливая движение. В некоторых случаях он даже опрокидывал дорожные ограждения и знаки, нанося ущерб окружающей инфраструктуре. Поэтому видео с его выходками очень быстро распространились в социальных сетях.