Женщина, тренировавшаяся вместе с собакой, покорила интернет

В американском штате Миссисипи широко распространилось в социальных сетях видео, на котором женщина тренируется вместе со своей собакой.

На видео видно, как женщина выполняет спортивные упражнения, а её собака следует за хозяйкой и повторяет её движения. Этот необычный случай вызвал интерес пользователей социальных сетей.

Обычно домашние животные редко вмешиваются в тренировки своих хозяев. Однако на этом видео запечатлено, как собака активно участвует в тренировочном процессе.

Забавный ролик за короткое время распространился среди интернет-пользователей и вызвал множество обсуждений. Особенно зрителей позабавило и растрогало то, как собака двигается вместе со своей хозяйкой.