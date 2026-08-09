Райхон Уласенова накормила невестку Азизаксон сладостями (видео)

·583·Культура
Райхон Уласенова накормила невестку Азизаксон сладостями (видео)

7 августа состоялась свадьба сына актрисы Райхон Уласенова Азизбек и её невестки Азизаксон. Красивые кадры с роскошной свадьбы привлекли внимание многих пользователей социальных сетей.

На одном из опубликованных в социальных сетях видео запечатлены искренние моменты возвращения молодожёнов домой после завершения свадебного торжества. В доме их лично встретила Райхон Уласенова.

В этот момент также был проведён один из сохранившихся с древних времён в нашем народе обрядов, связанных со сладостями между свекровью и невесткой. Шахлоксоним руководила церемонией и предложила Райхон Уласенова покормить невестку шоколадом.

Взяв в руки шоколад, Шахлоксоним сказала, что они должны вместе съесть сладость, чтобы ещё больше укрепить любовь и взаимопонимание между свекровью и невесткой. Райхон Уласенова охотно приняла это пожелание: взяла один конец шоколада в рот, а другим накормила невестку.

После этого Шахлоксоним, обращаясь к невестке Азизаксон, пожелала: «Пусть вкус этого шоколада, которым вас накормила свекровь, навсегда останется у вас во рту».

Эти наполненные искренностью моменты тепло встретили в социальных сетях, и многие пожелали молодожёнам счастья.

Райхон УласеноваАзизбекАзизахонШахлохоним
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