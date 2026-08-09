Винисиус Жуниор продлил контракт с Реал Мадридом

Для болельщиков мадридского Реала произошло долгожданное и важное событие. Бразильская звезда Винисиус Жуниор связал свое будущее с королевским клубом, подписав с командой новый крупный контракт до июня 2032 года. Этот шаг положил конец многомесячным слухам и спекуляциям о возможном трансфере футболиста. Об этом сообщает Goal.com.

Как сообщает Goal.com, серьезный интерес к бразильскому вингеру проявляли клубы английской Премьер-лиги, в частности Арсенал. Несмотря на готовность лондонцев сделать его самым высокооплачиваемым футболистом в Англии, игрок предпочел продолжить карьеру в столице Испании. Это решение оценивается как один из ключевых шагов для обеспечения стабильности мадридского клуба в ближайшие годы.

Текущая предсезонная подготовка и мнение Моуринью

Главный тренер Реал Мадрида Жозе Моуринью особо подчеркнул важность этого контракта после товарищеского матча с «Ференцварошем», завершившегося победой со счетом 2:1. Португальский специалист не скрывал радости по поводу того, что футболист остается в команде.

По словам Моуринью, продление контракта — источник огромной радости не только для самого футболиста, но и для всей команды. Специалист отметил, что новый контракт имеет первостепенное значение для обеспечения стабильности клуба.

Физическое состояние футболистов и дальнейшие планы

На фоне новостей о контракте Винисиус Жуниор вышел на поле во втором тайме матча в Будапеште, начав встречу на скамейке запасных. Однако Моуринью, оценивая текущую физическую форму футболиста после летнего чемпионата мира, призвал болельщиков не делать поспешных выводов.

«Вини тренировался совсем мало. Я не ожидал, что уже сегодня он получит мяч, пробежит 50 метров и забьет гол, потому что в его ногах еще чувствуется усталость», — объяснил главный тренер на послематчевой пресс-конференции. Он выразил уверенность, что с ближайшей недели футболист наберет гораздо лучшую спортивную форму.

Дебют Бернарду Силвы

Этот товарищеский матч также запомнился дебютом еще одного известного новичка. Однако Моуринью предельно откровенно оценил физическое состояние Бернарду Силвы, отметив, что после отпуска тот еще не успел полностью восстановиться.

По мнению тренера, во время отпуска Бернарду полностью отдохнул ментально и выпал из физической работы, поэтому сейчас его кондиции находятся не на самом высоком уровне. Тем не менее отмечается, что португальский полузащитник принесет команде большую пользу, помогая продвигать мяч и развивать игру в центре поля или на более глубокой позиции.