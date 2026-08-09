Intel готовит сверхмощную графику для процессоров Nova Лаке-С

Компания Intel, занимающая лидирующие позиции на рынке компьютерных технологий, работает над беспрецедентно мощным встроенным графическим процессором (иГПУ) для своих настольных процессоров следующего поколения. По данным иксбт.ком, новые чипы серии Nova Лаке-С (Core Ultra 400) призваны конкурировать со встроенной графикой процессоров AMD Ryzen и в будущем, как ожидается, обеспечат пользователям высокую производительность без отдельной дискретной видеокарты. Об этом иксбт.ком сообщает .

Согласно данным, распространённым известным инсайдером Джайкихн, старшая версия Intel иГПУ новой серии получит 12 ядер Ксе3П и будет потреблять до 40 ватт. Это очень высокий показатель для встроенной графики, который вызвал большой интерес в технологическом мире. Ожидается, что конфигурация одного из процессоров Nova Лаке-С с такой графикой будет включать 16 вычислительных ядер: 4 производительных П-Коре, 8 энергоэффективных Э-Коре и ещё 4 маломощных ЛП-Э Коре. Всего процессор будет поддерживать 16 потоков.

Лимиты мощности и технические характеристики

Базовый лимит мощности процессора (ПЛ1) составит 65 ватт, а максимальный показатель (ПЛ2) может достигать 154 ватт. При этом только встроенная графика в режиме ПЛ2 сможет получать до 40 ватт, тогда как её стабильный лимит ПЛ1 будет находиться в пределах 15–25 ватт. Из-за такого высокого энергопотребления, предположительно, Intel потребует от материнских плат наличия двух отдельных фаз питания для ВККГТ.

Это означает, что производительность мощного иГПУ будет напрямую зависеть не только от самого процессора и системы охлаждения, но и от возможностей выбранной пользователем материнской платы. Специалисты отмечают, что кэш-память также играет важную роль в повышении эффективности встроенной графики. Ожидается, что 12-ядерный Ксе3П получит кэш-память Л2 объёмом 20 МБ — на четверть больше, чем кэш 12-ядерного Ксе3 в Panther Lake.

Сроки выхода на рынок и перспективы

Большой объём кэш-памяти имеет огромное значение для встроенной графики. Дело в том, что иГПУ использует общую оперативную память системы (RAM), которая значительно уступает специализированной видеопамяти дискретных видеокарт по пропускной способности. Расширенный кэш помогает компенсировать этот недостаток.

Как выяснилось, новая графика Ксе3П не ограничится только настольными устройствами. Ожидается, что различные варианты 12-ядерной графики будут использоваться и в мобильных процессорах. В частности, некоторые мобильные чипы Nova Лаке-Х, предположительно, получат необычную конфигурацию с двумя модулями, каждый из которых включает по четыре блока Ксе3П. Выход этого масштабного проекта Intel на рынок официально запланирован на начало 2027 года.