Автор ТрашБенч собрал игровой компьютер из сетевого накопителя ЗимаКубе 2

Автор ЁуТубе-канала ТрашБенч сумел собрать полноценный игровой компьютер из обычного сетевого накопителя (NAS), установив при этом своеобразный рекорд. Как пишет издание Иксбт.ком, блогер, известный необычными экспериментами, на этот раз решил неожиданно объединить современное оборудование. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Главным героем проекта стало новое устройство ЗимаКубе 2, вышедшее на рынок весной этого года. Этот NAS привлек внимание компактностью и возможностями, однако он не предназначен для игр: внутри установлен не самый новый мобильный процессор Коре и5-1235У, а дискретная видеокарта не предусмотрена вовсе.

Технические возможности и процесс подключения

Главным преимуществом устройства оказалось наличие свободного слота PCIe 4.0 кс16 на системной плате. Используя этот интерфейс, опытный блогер смог подключить внешнюю видеокарту к системе NAS. Из-за крайне ограниченного пространства внутри корпуса видеокарту GeForce RTX 5060 пришлось установить за его пределами.

Специалисты отмечают, что теоретически здесь можно было бы использовать еще более мощную видеокарту. Однако следует помнить, что не слишком производительный процессор Коре и5-1235У создаст серьезное узкое место даже для современных 3Д-карт среднего уровня.

Полученные результаты и рекорд

Несмотря на это, результаты проведенных испытаний оказались выше ожидаемых. Благодаря установленной внешней видеокарте графическая производительность системы выросла в несколько раз по сравнению со встроенным графическим ядром процессора, а в некоторых тестах — почти в десять раз.

В частности, в популярном бенчмарке Тиме Спй был установлен абсолютный новый рекорд среди систем с этим процессором. Эксперимент на практике показал, что даже компактные сетевые устройства при правильном подходе и дополнительном оборудовании можно превратить в серьезную вычислительную платформу.