Арсенал может отказаться от трансфера Винисиуса и подписать Маркуса Рэшфорда

·57·Спорт
Арсенал может отказаться от трансфера Винисиуса и подписать Маркуса Рэшфорда

Лондонский Арсенал вынужден изменить свои планы на летнее трансферное окно, чтобы усилить линию атаки. Главный тренер команды Микель Артета пытался привлечь в клуб звезду Реал Мадрид Винисиуса Жуниора, однако после того, как бразилец подписал с мадридским клубом новый контракт до июня 2032 года, этот трансфер не состоится. Об этом сообщает Goal.com.

Как сообщает Goal.com, Канониры, пытавшиеся воспользоваться разногласиями вокруг контракта, теперь рассматривают другие варианты. Несмотря на личные попытки Микеля Артеты пригласить нападающего в команду, срыв трансфера создал пробел в составе, который готовится защищать титул чемпиона Премьер-лиги.

Новая возможность для Маркуса Рэшфорда

После закрытия варианта с Винисиусом Жуниором бывший капитан Арсенала Вильям Галлас посоветовал клубу подписать нападающего Манчестер Юнайтед Маркуса Рэшфорда. Будущее английского футболиста остается неопределенным после завершения его аренды в Барселоне.

В интервью изданию иПредикта Вильям Галлас заявил, что Маркус Рэшфорд стал бы отличным вариантом для атаки Арсенала. По его мнению, нападающий хорошо провел прошлый сезон и хочет покинуть Манчестер Юнайтед, поскольку в противном случае не отправился бы в каталонский клуб на правах аренды.

Стоимость трансфера и условия

Сообщается, что руководство Манчестер Юнайтед готово продать футболиста примерно за 40 миллионов фунтов стерлингов. Однако английский клуб твердо решил не продавать игрока своим главным внутренним конкурентам — Манчестер Сити или Ливерпулю.

Известно, что Маркус Рэшфорд провел прошлый сезон в Испании. Главный тренер Барселоны Ханси Флик подтвердил, что после завершения аренды футболист не останется в клубе, однако высоко оценил его профессиональные и человеческие качества.

По мнению Галласа, 28-летний футболист попытается подписать долгосрочный контракт с другим топ-клубом Великобритании. В нынешней ситуации Арсенал может получить необходимую глубину состава для борьбы на нескольких фронтах, подписав опытного и высококлассного игрока.

АрсеналМаркус РэшфордВинисиус ЖуниорМикель АртетаМанчестер Юнайтед
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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