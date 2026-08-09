Ханси Флик высказался о слухах по поводу трансфера Феррана Торреса

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал сообщения о будущем нападающего команды Феррана Торреса и его возможном переходе в парижский ПСЖ. Как сообщает Goal.com, немецкий специалист отметил, что сейчас сосредоточен на предсезонной подготовке и работе с имеющимися в команде футболистами. Об этом Goal.com сообщает .

Действующий контракт 26-летнего испанского футболиста с клубом вступает в последний год. Согласно сообщениям прессы, Торрес выразил желание присоединиться к французскому гранду и уже достиг соглашения по условиям личного контракта. Тем не менее руководство может быть вынуждено рассмотреть поступающие предложения, чтобы улучшить финансовое положение и сбалансировать состав.

Переход Флика и Рональда Араухо в Ливерпуль

Отвечая на вопросы журналистов после предсезонного матча в Удине, Ханси Флик заявил, что уважительно относится к отпуску футболиста и переговорам по контракту. Он кратко ответил: «Я уважаю отпуск игроков, и у меня нет дополнительной информации».

На пресс-конференции также обсуждалось будущее защитника Рональда Араухо. Уругвайский футболист близок к переходу в «Ливерпуль» на правах аренды до конца сезона. Флик высоко оценил физическое состояние и скорость защитника, а также не исключил, что тот ищет новый вызов.

Ситуация на трансферном рынке и планы на будущее

Немецкий тренер подчеркнул, что работа над усилением команды будет продолжена, однако важно не принимать поспешных решений на трансферном рынке. По его мнению, нынешняя предсезонная подготовка проходит иначе, чем обычно, из-за международных обязательств.

«Мы постоянно говорим об улучшении команды и привлечении нужных игроков, однако должны сохранять спокойствие на рынке», — сказал Флик. Он также добавил, что до международной паузы команда не сможет действовать на все 100 процентов и продолжит работать с имеющимися футболистами.