После заявления Зеленского в Приштине сняли украинский флаг
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко резко осудил визит Владимира Зеленского в Сербию и его позицию по вопросу Косово. По словам депутата, подобные заявления приводят к тому, что Киев теряет своих самых надёжных союзников в регионе.
Эти критические высказывания депутат опубликовал в своём официальном Телеграм-канале.
«Из-за ответов президента мы теряем союзников»
Алексей Гончаренко, комментируя выступление Зеленского в Сербии и последовавший за ним демонтаж украинского флага в столице Косово Приштине, дал ситуации следующую оценку:
«Косово — одна из ближайших и наиболее дружественных стран на Балканском полуострове. Непризнание Косово — ещё один диагноз нашему президенту. Это диагноз полного непонимания дипломатии. Из-за именно таких необдуманных ответов президента мы теряем союзников вокруг нас», — написал Гончаренко.
В своём заявлении депутат также решительно подчеркнул, что поддерживает независимость Косово:
«Косово должно быть независимым и официально признанным Украиной. Точка», — подытожил представитель Верховной рады.
Демонстративная реакция Приштины
На фоне визита Зеленского в Белград и его позиции в отношении Косово власти Приштины предприняли демонстративный шаг.
Украинский флаг, установленный в центре города, был официально снят. Этот процесс мэр столицы Косово Перпарим Рама в прямом эфире продемонстрировал на своей странице в Facebook.
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