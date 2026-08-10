Тибо Куртуа поддержал возвращение Жозе Моуринью в Реал Мадрид

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа отметил, что возвращение бывшего главного тренера команды Жозе Моуринью и его требовательная дисциплина очень нужны клубу. Как сообщает Goal.com, бельгийский вратарь досрочно вернулся к тренировкам, чтобы ускорить восстановление после травмы, полученной во время чемпионата мира 2026 года. Об этом Goal.com сообщает .

В интервью Реал Мадрид ТВ Куртуа высоко оценил уникальную способность португальского специалиста формировать командный дух победителей. По его словам, Моуринью — требовательный тренер, который ставит дисциплину и интересы команды выше индивидуального таланта.

Дисциплина и стремление к победе

&лдкуо;Моуринью — требовательный тренер, который ставит дисциплину и команду на первое место. Для меня это решающие факторы для победы. Он великий тренер и очень искренний человек. Он предельно прямолинеен, и я это ценю. Думаю, это правильное направление&рдкуо;, — сказал Тибо Куртуа.

Прошлое сотрудничество Тибо Куртуа и Жозе Моуринью было наполнено успехами и высокими результатами. Ранее они вместе работали в лондонском «Челси» и в сезоне 2014/15 выиграли чемпионат Англии. Бельгийский голкипер с теплотой вспоминает тот период и заявил, что хотел бы повторить подобные успехи в Мадриде.

Возвращение после травмы

Помимо изменений в тренерском штабе, Куртуа сосредоточен на восстановлении физической формы после тяжёлой травмы, полученной на летнем международном турнире. Вратарь получил повреждение в четвертьфинальном матче чемпионата мира против Испании и был вынужден покинуть поле, после чего сократил отпуск и досрочно вернулся на базу в Вальдебебасе.

Он рассказал, что после травмы начал индивидуальные тренировки раньше других футболистов, чтобы убедиться, что всё в порядке. Куртуа с удовольствием отметил, что уже приступил к занятиям с вратарями и хорошо себя чувствует.