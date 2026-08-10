Таинственное явление на Солнце может быть опасным для Земли

Движение плазмы на Солнце изменяет его магнитное поле и вызывает вращательные движения. Ученые запечатлели этот процесс в высоком разрешении, что приблизило их к лучшему пониманию причин мощных энергетических взрывов на Солнце.

Эти явления являются частью «космической погоды» и могут нарушить работу электрических сетей и спутников на Земле, а также создать угрозу для космонавтов.

По словам сотрудника Национальной солнечной обсерватории США доктора Дэвида Бобольца (Давид Боболтз), новые снимки позволят ученым лучше изучить космическую погоду и более эффективно подготовиться к ней. По его словам, для понимания космической погоды и ее прогнозирования в будущем необходимо изучать физику Солнца до мельчайших масштабов.

Результаты исследования ученых и новые снимки опубликованы в журнале Натуре. Исследование было проведено с помощью телескопа Инуоэ — крупнейшего в мире солнечного телескопа, установленного на горной вершине на Гавайях. Место было выбрано для телескопа из-за чистоты неба и низкого содержания пыли в этом районе.

Исследователи запечатлели с высокой детализацией вихри, вращающиеся и переплетающиеся на поверхности Солнца. Как отметил астроном Национальной солнечной обсерватории США Дэвид Куридзе (Давид Куридзе), такие вращательные движения создают магнитную энергию. Эта энергия может накапливаться в течение определенного времени и впоследствии стать причиной масштабных взрывов.

От чего происходят «взрывы» на Солнце?

Изучаемый учеными процесс называется неустойчивостью Кельвина — Гельмгольца. Он возникает в результате взаимодействия между газовыми слоями, такими как плазма, образуя вращающиеся вихревые структуры. Подобный процесс наблюдается и при формировании некоторых волн в океанах.

Сотрудник обсерватории Фридрих Вёгер (Фриедрич Вогер) отметил, что обнаружение этого явления на поверхности Солнца не только помогает понять динамику космической погоды, но и объясняет, почему поверхность Солнца имеет столь высокую температуру.

По словам ученого, когда в верхних слоях накапливается достаточно энергии, она может высвободиться в виде вспышки или выброса корональной массы.

Дэвид Бобольц также подчеркнул практическое значение исследования. По его мнению, это открытие поможет людям лучше понять космическую погоду и то, как от нее защититься.