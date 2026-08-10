Дорогое кольцо, подаренное Криштиану Роналду, теперь на руке дочери Джорджина!

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Дорогое кольцо, подаренное Криштиану Роналду, теперь на руке дочери Джорджина!

На одной из фотографий, опубликованных Джорджина Родригес в социальной сети, видно, что одна из её дочерей надела дорогое кольцо, подаренное Криштиану Роналду.

Речь идёт о кольце, которое Роналду подарил Джорджина по случаю помолвки. В центре украшения расположен крупный овальный бриллиант, а по обе стороны от него — ещё два драгоценных камня. Кольцо изготовлено из платины.

Эксперты оценили стоимость этого украшения в сумму от 3 до 6 миллионов долларов. Однако Криштиану Роналду не раскрыл, сколько именно оно стоило.

Впервые Джорджина показала это кольцо публике 11 августа 2025 года. В тот день она официально объявила о помолвке с Криштиану Роналду.

После этого кольцо стало одним из наиболее обсуждаемых символов отношений пары. Теперь же украшение, оцениваемое в миллионы долларов, появилось на руке одной из дочерей Джорджина и вновь привлекло внимание поклонников.

Криштиану РоналдуДжорджина Родригес
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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