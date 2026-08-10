Процедура наращивания ресниц за 88 долларов привела невесту в ужасное состояние

26-летняя художница Полли Бибби из Великобритании впервые сделала наращивание ресниц перед свадьбой, чтобы почувствовать себя ещё красивее. Процедура стоила около 88 долларов, а перед ней также провели аллергопробу.Однако через несколько часов после процедуры её глаза покраснели, начали слезиться и болеть. Сначала Полли подумала, что это симптомы сенной лихорадки, но позже заметила жёлтые выделения из глаз и рассказала, что её зрение стало расплывчатым.

После обращения к врачам выяснилось, что у неё возникла аллергическая реакция на средства, использованные при наращивании ресниц. Полли назначили антибиотики и антигистаминные препараты, а после уменьшения отёка рекомендовали снять искусственные ресницы.

По словам невесты, её глаза настолько опухли и покраснели, что некоторое время она почти ничего не видела. Процедура снятия ресниц также оказалась очень болезненной. Сейчас покраснение, отёк и расплывчатое зрение всё ещё сохраняются.

Специалисты отмечают, что наращивание ресниц может привести к аллергической реакции, инфекции и повреждению области вокруг глаз. Полли поделилась своим опытом в качестве предупреждения для других невест и призвала с осторожностью пробовать новые косметические процедуры накануне свадьбы.

Мутаксассислар киприк узайтиришда аллергик реаксия, инфексия ва ко‘з атрофига шикаст етиши каби ксавфлар борлигини та’кидламокда. Полли esa о‘з таджрибасини бошка келинларга огохлантириш сифатида улашиб, то‘й арафасида янги косметик муоладжаларни ехтиёткорлик билан синаб ко‘ришга чакирди.