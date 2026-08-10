Барселона резко повысила цену на Феррана Торреса

·60·Спорт
Барселона резко повысила цену на Феррана Торреса

Об этом сообщает Goal.com.

Как стало известно, Торрес открыто заявил руководству клуба о желании уйти. Изначально руководство Барселоны не хотело отпускать нападающего, пока не найдёт ему достойную замену, однако после твёрдого решения футболиста изменило позицию и установило трансферную сумму в размере не менее 65 миллионов евро.

Трансферная стоимость и позиции сторон

Стоимость Феррана Торреса, забившего решающий гол в победе сборной Испании над Аргентиной в финале чемпионата мира, резко выросла на фоне его последних успехов. Представители каталонского клуба утверждают, что запрашиваемая за футболиста сумма поможет ещё больше усилить линию атаки, ведь игрок способен проявить себя на таком уровне и в важнейшие моменты.

Однако руководство ПСЖ не намерено сразу платить 65 миллионов евро. Парижане пытаются снизить цену, учитывая, что действующий контракт футболиста рассчитан до июня 2027 года. Французский клуб считает справедливой суммой 55 миллионов евро — именно столько Барселона заплатила Манчестер Сити за игрока в 2021 году.

Позиция главного тренера Ханси Флика

Хотя сообщается, что личные условия контракта уже согласованы, переговоры между клубами, как ожидается, будут идти напряжённо. Тем не менее хорошие отношения между спортивным директором Барселоны Деку и Луисом Кампосом могут несколько упростить процесс.

Главный тренер Барселоны Ханси Флик после товарищеского матча в Удине ответил на вопросы о будущем 26-летнего футболиста, заявив, что пока не располагает точной информацией. Немецкий специалист добавил, что уважает отпуск игроков и считает необходимым спокойно относиться к изменениям на трансферном рынке.

По словам Флика, состав команды переживает серьёзные изменения на предсезонном сборе: клуб покидают даже ключевые фигуры, такие как Рональд Араухо. Он отметил, что в этот необычный и непростой предсезонный период ведётся работа по привлечению новых футболистов, однако всё должно проходить планово и взвешенно.

Ферран ТорресБарселонаПСЖЛуис ЭнрикеТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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