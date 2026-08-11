В Дубае запустили устройства с искусственным интеллектом для кормления бездомных животных

Муниципалитет Дубая запустил умные устройства для кормления под названием «Эхсан Статионс», чтобы помогать уличным животным. Этот проект стал уникальной для региона инициативой: с помощью искусственного интеллекта устройства распознают животных, собирают информацию о них и в соответствии с этими данными выдают корм. Об этом сообщило издание Дубаи Муникипалитй.

Первоначально по всему Дубаю планируется установить 12 устройств. Десять из них разместят в общественных парках, ещё два — на территориях, принадлежащих компании Дубаи Холдинг. Система сможет распознавать бездомных кошек и других животных и автоматически выдавать им корм.

Ещё одна цель инициативы — сократить случаи бесконтрольного кормления уличных животных. Оставленный без присмотра корм может негативно влиять на чистоту общественных мест и внешний облик города. Умные устройства помогут кормить животных регулярно и организованно.

В настоящее время проект находится на этапе тестирования, в ходе которого будет оценена эффективность устройств. Ответственные ведомства изучают возможности дальнейшего совершенствования системы и её использования для управления популяцией уличных животных.