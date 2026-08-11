В Китае слон спас свою пару и опрокинул зарядное устройство (видео)

·92·Мир
В Китае слон спас свою пару и опрокинул зарядное устройство (видео)

В китайской провинции Юньнань стадо диких слонов устроило необычное происшествие возле зарядного устройства для электромобилей. Инцидент произошёл 6 августа на обочине дороги и вскоре широко распространился в социальных сетях.

Как сообщает издание Фри Пресс Джурнал, во время движения нога одного из слонов запуталась в зарядном кабеле. После этого другой слон подошёл к зарядному устройству и опрокинул его.

Кадры с камер наблюдения вызвали бурные обсуждения среди пользователей интернета. Одни предположили, что слон намеренно опрокинул устройство, чтобы помочь своей паре, тогда как другие заявили, что животное могло просто изучать незнакомый предмет и проверять, насколько тот устойчив.

Это необычное происшествие вновь стало поводом для обсуждения поведения и взаимоотношений диких слонов, обитающих в Юньнани.

По данным издания Эввире, во время происшествия специалисты отключили электроснабжение, а примерно через полчаса слоны покинули территорию. Зарядный кабель был повреждён, а, согласно предварительным подсчётам, сумма ущерба составила около 20 тысяч юаней — примерно 2,8 тысячи долларов.

Как вы считаете, правильно ли слон поступил, защищая свою пару? Оставьте своё мнение в комментариях.

КитайЮньнаньFree Press JournalEvwire
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