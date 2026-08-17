Свадебные украшения Джорджины Родригес поразили всех: сколько стоят её бриллианты?
Криштиану Роналду жена Криштиану Роналду Джорджина Родригес также оказалась в центре внимания благодаря роскошным украшениям, которые надела на свадебную церемонию. Особенно поклонников поразили ожерелье с огромным бриллиантом и другие драгоценности.
Три огромных бриллианта
Считается, что украшения, которые надела Джорджина, относятся к коллекции Гарден оф Калахари бренда Чопард.
Три центральных бриллианта были огранены из крупного алмаза, добытого в районе Калахари. Их происхождение связывают с исходным камнем весом 342 карата.
В украшениях:
бриллиант круглой огранки весом 50 каратов;
бриллиант в форме сердца весом 26 каратов;
грушевидный бриллиант весом 25 каратов.
Роскошные украшения, которые Джорджина надела в день свадьбы, привлекли не меньше внимания, чем сама церемония.
Ожерелье можно носить и после свадьбы
Ещё одна особенность украшения — ожерелье можно отделить от остальной конструкции. Благодаря этому его можно носить в разных вариантах.
Свадебное платье Джорджины, огромные бриллианты и роскошные аксессуары вызвали большой интерес в социальных сетях.
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