Свадебные украшения Джорджины Родригес поразили всех: сколько стоят её бриллианты?

·127·Культура
Свадебные украшения Джорджины Родригес поразили всех: сколько стоят её бриллианты?

Криштиану Роналду жена Криштиану Роналду Джорджина Родригес также оказалась в центре внимания благодаря роскошным украшениям, которые надела на свадебную церемонию. Особенно поклонников поразили ожерелье с огромным бриллиантом и другие драгоценности.

Три огромных бриллианта

Считается, что украшения, которые надела Джорджина, относятся к коллекции Гарден оф Калахари бренда Чопард.

Три центральных бриллианта были огранены из крупного алмаза, добытого в районе Калахари. Их происхождение связывают с исходным камнем весом 342 карата.

В украшениях:

бриллиант круглой огранки весом 50 каратов;

бриллиант в форме сердца весом 26 каратов;

грушевидный бриллиант весом 25 каратов.

Свадебные украшения Джорджины Родригес поразили всех: сколько стоят её бриллианты?

Роскошные украшения, которые Джорджина надела в день свадьбы, привлекли не меньше внимания, чем сама церемония.

Ожерелье можно носить и после свадьбы

Ещё одна особенность украшения — ожерелье можно отделить от остальной конструкции. Благодаря этому его можно носить в разных вариантах.

Свадебное платье Джорджины, огромные бриллианты и роскошные аксессуары вызвали большой интерес в социальных сетях.

Криштиану РоналдуДжорджина РодригесChopardКалахари
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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