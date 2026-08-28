Хаби Алонсо прокомментировал исключение Энцо Фернандеса из состава

·47·Спорт
Хаби Алонсо прокомментировал исключение Энцо Фернандеса из состава

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо дал комментарии по поводу неожиданного отсутствия полузащитника Энцо Фернандеса в заявке на матч Кубка лиги против «Лутон Таун». Несмотря на победу лондонцев на своем поле со счетом 2:0, полное исключение чемпиона мира из состава привлекло внимание болельщиков и экспертов, породив различные слухи о его будущем. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как выяснилось, эта ситуация возникла после резкой смены планов испанского специалиста. Всего за несколько часов до этого на пресс-конференции Хаби Алонсо открыто заявлял, что аргентинский футболист выйдет на поле в предстоящем матче. Однако 25-летний игрок, вышедший на замену в матче Премьер-лиги против «Фулхэма», не был включен ни в стартовый состав, ни в запас на последнюю встречу на «Стэмфорд Бридж».

Алонсо положил конец слухам

В матче против «Лутон Таун» «Челси» успешно выполнил свою задачу. Во втором тайме Дэнни Уэлбек забил свой дебютный гол, а благодаря активности Эстевао Виллиана Хаким Одоффин срезал мяч в свои ворота, обеспечив команде выход в следующий раунд. После матча Хаби Алонсо категорически опроверг сообщения о том, что аргентинский футболист не хотел играть.

Наставник «Челси» подчеркнул, что это решение было принято совместно тренерским штабом и руководством клуба. Алонсо добавил: «Это было решение мое и клуба. Мы оцениваем, что лучше для каждого игрока, и принимаем решения исходя из этого».

Интерес «Манчестер Сити» и трансферные домыслы

После того как появились сообщения о том, что «Манчестер Сити» внимательно следит за ситуацией с полузащитником, журналисты спросили Алонсо, повлияли ли трансферные переговоры на это решение. Тренер опроверг эти предположения, заявив, что футболист хорошо работает на тренировках и это был выбор, связанный исключительно с игровой тактикой.

То, что Энцо Фернандес остался вне основного состава таким образом, может свидетельствовать о том, что его карьера в лондонском клубе близится к завершению. Сообщается, что до закрытия трансферного окна «Манчестер Сити» готовится сделать официальное предложение по полузащитнику. Если этот трансфер состоится, футболист может воссоединиться со своим бывшим наставником Энцо Мареской на стадионе «Этихад».

Хаби АлонсоЭнцо ФернандесЧелсиМанчестер СитиТрансфер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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