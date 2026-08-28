Хаби Алонсо прокомментировал исключение Энцо Фернандеса из состава

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо дал комментарии по поводу неожиданного отсутствия полузащитника Энцо Фернандеса в заявке на матч Кубка лиги против «Лутон Таун». Несмотря на победу лондонцев на своем поле со счетом 2:0, полное исключение чемпиона мира из состава привлекло внимание болельщиков и экспертов, породив различные слухи о его будущем. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как выяснилось, эта ситуация возникла после резкой смены планов испанского специалиста. Всего за несколько часов до этого на пресс-конференции Хаби Алонсо открыто заявлял, что аргентинский футболист выйдет на поле в предстоящем матче. Однако 25-летний игрок, вышедший на замену в матче Премьер-лиги против «Фулхэма», не был включен ни в стартовый состав, ни в запас на последнюю встречу на «Стэмфорд Бридж».

Алонсо положил конец слухам

В матче против «Лутон Таун» «Челси» успешно выполнил свою задачу. Во втором тайме Дэнни Уэлбек забил свой дебютный гол, а благодаря активности Эстевао Виллиана Хаким Одоффин срезал мяч в свои ворота, обеспечив команде выход в следующий раунд. После матча Хаби Алонсо категорически опроверг сообщения о том, что аргентинский футболист не хотел играть.

Наставник «Челси» подчеркнул, что это решение было принято совместно тренерским штабом и руководством клуба. Алонсо добавил: «Это было решение мое и клуба. Мы оцениваем, что лучше для каждого игрока, и принимаем решения исходя из этого».

Интерес «Манчестер Сити» и трансферные домыслы

После того как появились сообщения о том, что « Манчестер Сити » внимательно следит за ситуацией с полузащитником, журналисты спросили Алонсо, повлияли ли трансферные переговоры на это решение. Тренер опроверг эти предположения, заявив, что футболист хорошо работает на тренировках и это был выбор, связанный исключительно с игровой тактикой.

То, что Энцо Фернандес остался вне основного состава таким образом, может свидетельствовать о том, что его карьера в лондонском клубе близится к завершению. Сообщается, что до закрытия трансферного окна «Манчестер Сити» готовится сделать официальное предложение по полузащитнику. Если этот трансфер состоится, футболист может воссоединиться со своим бывшим наставником Энцо Мареской на стадионе «Этихад».