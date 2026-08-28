Бывший одноклубник Лионелья Месси назначен главным тренером «Интер Майами»

Американский клуб «Интер Майами» официально назначил Кристиана Кили Гонсалеса новым главным тренером команды. Как сообщает Goal.com, это изменение произошло в важный момент, когда клуб стремится к достижению поставленных высоких целей, переживая при этом безвыигрышную серию. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Кили Гонсалес, бывший вингер «Валенсии» и «Интера», сменит на этом посту Гильермо Ойоса. В официальном заявлении, опубликованном клубом в четверг, говорится, что новый специалист приступит к своим обязанностям только после получения разрешения на работу.

В настоящее время «Интер Майами» переживает серьезный спад и не может одержать победу уже в пяти матчах подряд. В этой сложной ситуации руководство приняло решительные меры, пригласив опытного тренера для улучшения результатов команды и укрепления шансов на выход в плей-офф сезона.

Союз бывших одноклубников

Один из самых интересных аспектов этого назначения заключается в том, что Кили Гонсалес и капитан клуба Лионель Месси ранее выступали за одну команду. В 2005 году они вместе выходили на поле в составе сборной Аргентины в отборочных матчах ЧМ против Перу и Уругвая.

Стоит отметить, что все тренеры, возглавлявшие «Интер Майами» за время выступлений аргентинской звезды в МЛС, были знакомы с ним ранее. Эта ситуация уже стала своеобразной традицией в трансферной и тренерской политике клуба.

52-летний специалист, который за свою игровую карьеру ярко выступал за испанские «Сарагосу», «Валенсию» и итальянский «Интер», пока не завоевывал крупных трофеев в качестве тренера. Ранее он возглавлял аргентинские команды «Росарио Сентраль», «Унион де Санта-Фе» и «Платенсе».

Уход Гильермо Ойоса и его вклад

Гильермо Ойос приступил к исполнению обязанностей временного главного тренера в апреле после отставки Хавьера Маскерано. Его период запомнился как один из самых успешных стартов в истории клуба.

В официальном заявлении клуб выразил благодарность Гильермо Ойосу за самоотверженность и руководство командой в трудный период. Несмотря на то, что в последнее время результаты несколько ухудшились, Ойос сыграл важную роль в сохранении конкурентоспособности команды в Восточной конференции.