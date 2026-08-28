Бывший одноклубник Лионелья Месси назначен главным тренером «Интер Майами»

·33·Спорт
Бывший одноклубник Лионелья Месси назначен главным тренером «Интер Майами»

Американский клуб «Интер Майами» официально назначил Кристиана Кили Гонсалеса новым главным тренером команды. Как сообщает Goal.com, это изменение произошло в важный момент, когда клуб стремится к достижению поставленных высоких целей, переживая при этом безвыигрышную серию. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Кили Гонсалес, бывший вингер «Валенсии» и «Интера», сменит на этом посту Гильермо Ойоса. В официальном заявлении, опубликованном клубом в четверг, говорится, что новый специалист приступит к своим обязанностям только после получения разрешения на работу.

В настоящее время «Интер Майами» переживает серьезный спад и не может одержать победу уже в пяти матчах подряд. В этой сложной ситуации руководство приняло решительные меры, пригласив опытного тренера для улучшения результатов команды и укрепления шансов на выход в плей-офф сезона.

Союз бывших одноклубников

Один из самых интересных аспектов этого назначения заключается в том, что Кили Гонсалес и капитан клуба Лионель Месси ранее выступали за одну команду. В 2005 году они вместе выходили на поле в составе сборной Аргентины в отборочных матчах ЧМ против Перу и Уругвая.

Стоит отметить, что все тренеры, возглавлявшие «Интер Майами» за время выступлений аргентинской звезды в МЛС, были знакомы с ним ранее. Эта ситуация уже стала своеобразной традицией в трансферной и тренерской политике клуба.

52-летний специалист, который за свою игровую карьеру ярко выступал за испанские «Сарагосу», «Валенсию» и итальянский «Интер», пока не завоевывал крупных трофеев в качестве тренера. Ранее он возглавлял аргентинские команды «Росарио Сентраль», «Унион де Санта-Фе» и «Платенсе».

Уход Гильермо Ойоса и его вклад

Гильермо Ойос приступил к исполнению обязанностей временного главного тренера в апреле после отставки Хавьера Маскерано. Его период запомнился как один из самых успешных стартов в истории клуба.

В официальном заявлении клуб выразил благодарность Гильермо Ойосу за самоотверженность и руководство командой в трудный период. Несмотря на то, что в последнее время результаты несколько ухудшились, Ойос сыграл важную роль в сохранении конкурентоспособности команды в Восточной конференции.

Интер МайамиЛионель МессиКили ГонсалесМЛСФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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