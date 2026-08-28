Toyota представила специальную версию Королла в честь 60-летия модели

Японский автомобильный гигант Toyota представил для европейского рынка специальную юбилейную серию, посвященную 60-летию семейства Королла. Согласно данным иксбт.ком, эта спецверсия модели, являющейся самой продаваемой в истории бренда, будет предложена покупателям в трех типах кузова. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В настоящее время в странах Европы уже открыт прием заказов на данные автомобили, а поставки первым клиентам запланированы на конец октября 2026 года. Юбилейная серия отличается своими уникальными дизайнерскими решениями.

Внешний вид и особенности дизайна

Хетчбэки и универсалы новой серии получили эксклюзивный цвет «металлик» синего оттенка, а также контрастную черную крышу и черные стойки. Для придания автомобилю более выразительного облика установлены 17-дюймовые легкосплавные диски с десятью спицами, гайки колес из темного хрома и декоративные элементы матового серебристого цвета.

Также для завершения образа использованы затемненные накладки на противотуманные фары, а на задних дверях размещены специальные шильдики 60т Анниверсарй. Изменения в салоне автомобиля не столь значительны, но сохраняют особую эстетику.

Оснащение салона и технические возможности

Внутри присутствуют накладки на пороги с юбилейным логотипом, черные текстильные коврики с серебристой окантовкой, 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и современная мультимедийная система с 10,5-дюймовым экраном. В стандартный комплект оборудования включены системы помощи водителю Toyota Т-Мате и Сафетй Сенсе.

Технических изменений не предусмотрено: Toyota Corolla 60т Анниверсарй в Европе продается исключительно с самозаряжающимися гибридными установками. Хетчбэк и универсал оснащаются гибридными системами на базе 1,8- и 2,0-литровых двигателей мощностью 138 и 176 л.с. соответственно, тогда как седан предлагается только с менее мощной установкой.

К сведению, хетчбэки и универсалы собираются на заводе Toyota в Великобритании, а седаны производятся в Турции. Напомним, что первая Toyota Corolla дебютировала в 1966 году, и за прошедшие шесть десятилетий глобальные продажи автомобилей этого семейства превысили 57 миллионов экземпляров. Нынешнее поколение приближается к завершению своего жизненного цикла, а выход абсолютно новой Королла ожидается в 2027 году.